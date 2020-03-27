Как коронавирус поражает легкие: видео

Специалисты из больницы Университета Джорджа Вашингтона показали на видео, как коронавирус COVID-19 поражает легкие человека. Об этом, в четверг, 26 марта, сообщает портал Komonews. На видео изображены легкие мужчины в возрасте 59 лет, у которого в течение нескольких дней вирусом оказались поражены значительные участки легких. Из-за агрессивной формы болезни, пациента были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключают, что после такого поражения легочных тканей пациент не сможет оправиться полностью.