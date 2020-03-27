"Министр" Крыма сообщили о более тысячи госпитализированных с пневмонией

Новости Украины:В больницах оккупированного Россией Крыма находятся более тысячи человек, заболевших пневмонией.

В больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония".

Об этом сообщил подконтрольный РФ "министр здравоохранения Крыма" Игорь Чемоданов, передает Крым.Реалии.

"У нас госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией - 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", - заявил Чемоданов. Он призвал крымчан с пониманием относиться к больным ОРВИ.

"Если человек покашлял где-то - это не значит, что у него коронавирус. Люди продолжают болеть, в том числе ОРВИ и пневмонией", - отметил Чемоданов.

По состоянию на 26 марта, в Крыму официально подтверждено семь случаев заражения коронавирусом, под наблюдением медиков находится 1500 человек.

Напомним:

В Украине пока обнаружили 196 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.

В мире с 531 684 случаев заболевания новым коронавирусом 24 054 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.