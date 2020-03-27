"Министр" Крыма сообщили о более тысячи госпитализированных с пневмонией

В больницах Крыма с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония".
Об этом сообщил подконтрольный РФ "министр здравоохранения Крыма" Игорь Чемоданов, передает Крым.Реалии.
"У нас госпитализированы с признаками ОРВИ 1447 человек, а именно с пневмонией - 1039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", - заявил Чемоданов. Он призвал крымчан с пониманием относиться к больным ОРВИ.
"Если человек покашлял где-то - это не значит, что у него коронавирус. Люди продолжают болеть, в том числе ОРВИ и пневмонией", - отметил Чемоданов.
По состоянию на 26 марта, в Крыму официально подтверждено семь случаев заражения коронавирусом, под наблюдением медиков находится 1500 человек.
Напомним:
В Украине пока обнаружили 196 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.
В мире с 531 684 случаев заболевания новым коронавирусом 24 054 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.