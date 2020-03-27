Скачать
Пятница, 27.03.2020
Новая эвакуация: еще сто украинцем вернулись из Эстонии
Новая эвакуация: еще сто украинцем вернулись из Эстонии
В Украине создали новую цифровую топографическую карту
В Украине создали новую цифровую топографическую карту
Чемпионат Украины по волейболу в Суперлигах завершен досрочно
Чемпионат Украины по волейболу в Суперлигах завершен досрочно
Автопилот Tesla продолжает развиваться: теперь его научили останавливаться на светофорах (Видео)
Автопилот Tesla научили останавливаться на светофорах

Кличко рассказал о состоянии здоровья начальника столичной полиции

Кличко рассказал о состоянии здоровья начальника столичной полиции
18:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Глава КГГА поведал, что заболевший Covid-19 глава полиции Киева продолжает в дистанционном режиме.

Киевский городской голова Киева Виталий Кличко пообщался по телефону с начальником столичной полиции Андреем Крищенко, который заболел Covid-19 и госпитализирован в Александровскую больницу.

Об этом Кличко рассказал в эфире телеканала ZIK, информирует пресс-служба чиновника.

"Действительно, несколько полицейских Киева, в том числе начальник полиции города господин Крищенко, заболели коронавирусом. Я общался с ним по телефону. Он в бодром настроении и продолжает исполнять свои обязанности дистанционно", - сказал Кличко.

Кличко: Не все граждане выполняют правила карантина

Он отметил, что все киевляне, у кого диагностирована коронавирусная инфекция, получают необходимую медицинскую помощь.

Кличко напомнил, что город подготовил 7 опорных больниц, которые при необходимости могут принимать таких пациентов. В этих медучреждениях развернуто около 500 коек. А в случае экстренной необходимости Киев может развернуть 7 тысяч коек дополнительно.

"Я надеюсь, что такого плохого сценария у нас не будет. Также хочу еще раз подчеркнуть: мы оказываем и будем оказывать квалифицированную медицинскую помощь всем, кто в ней будет нуждаться. Независимо от должностей либо денег", - заявил столичный голова.

В Киеве создадут базу больных коронавирусом

Он в очередной раз призвал киевлян соблюдать правила и рекомендации относительно временных ограничений и без необходимости не выходить на улицу. "Посмотрите, к чему пренебрежение правилами привело в Италии и Испании. Там сегодня не хватает мест в больницах. И это - страшно!" - отметил Кличко.

Ранее пресс-служба Нацполиции сообщила, что заболевание коронавирусной инфекции подтверждено у трех полицейских и курсантов, в том числе и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

Всего в Украине подтверждено 218 случаев Covid-19, из них 5 летальных, 5 человек выздоровели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, МВД, КГГА, Вирус, Коронавирус, Нацполиция, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 На что заменить антисептик для рук?
03 Маникюр 2020: весенние идеи дизайна (Фото)
04 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
05 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Броварах - уже трое зараженных COVID-19
В Броварах - уже трое зараженных COVID-19
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
Борис Акунин заразился коронавирусом: писатель рассказал о своем состоянии
Борис Акунин заразился коронавирусом: писатель рассказал о своем состоянии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь