Кличко рассказал о состоянии здоровья начальника столичной полиции

Новости Украины:Глава КГГА поведал, что заболевший Covid-19 глава полиции Киева продолжает в дистанционном режиме.

Киевский городской голова Киева Виталий Кличко пообщался по телефону с начальником столичной полиции Андреем Крищенко, который заболел Covid-19 и госпитализирован в Александровскую больницу.

Об этом Кличко рассказал в эфире телеканала ZIK, информирует пресс-служба чиновника.

"Действительно, несколько полицейских Киева, в том числе начальник полиции города господин Крищенко, заболели коронавирусом. Я общался с ним по телефону. Он в бодром настроении и продолжает исполнять свои обязанности дистанционно", - сказал Кличко.

Он отметил, что все киевляне, у кого диагностирована коронавирусная инфекция, получают необходимую медицинскую помощь.

Кличко напомнил, что город подготовил 7 опорных больниц, которые при необходимости могут принимать таких пациентов. В этих медучреждениях развернуто около 500 коек. А в случае экстренной необходимости Киев может развернуть 7 тысяч коек дополнительно.

"Я надеюсь, что такого плохого сценария у нас не будет. Также хочу еще раз подчеркнуть: мы оказываем и будем оказывать квалифицированную медицинскую помощь всем, кто в ней будет нуждаться. Независимо от должностей либо денег", - заявил столичный голова.

Он в очередной раз призвал киевлян соблюдать правила и рекомендации относительно временных ограничений и без необходимости не выходить на улицу. "Посмотрите, к чему пренебрежение правилами привело в Италии и Испании. Там сегодня не хватает мест в больницах. И это - страшно!" - отметил Кличко.

Ранее пресс-служба Нацполиции сообщила, что заболевание коронавирусной инфекции подтверждено у трех полицейских и курсантов, в том числе и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

Всего в Украине подтверждено 218 случаев Covid-19, из них 5 летальных, 5 человек выздоровели.