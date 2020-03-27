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Кличко: Не все граждане выполняют правила карантина

Кличко: Не все граждане выполняют правила карантина
15:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Мэр Киева не исключает, что в столице могут усилить карантин.

Решение об усилении ограничительных мер, в том числе закрытии Киева на въезд и выезд, в столице будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Киев, как и вся страна, живет в сложной чрезвычайной ситуации. И мы уже пошли на ряд достаточно суровых ограничений, исключительно чтобы остановить распространение этой болезни. Ограничили въезд и выезд из города общественного транспорта, мы ограничили передвижение людей в городе, теперь общественным транспортом пользуются только те пассажиры, от работы которых зависит жизнедеятельность нашего города ", - сказал Кличко.

В Киеве создадут базу больных коронавирусом

По его словам, в других странах давно действуют строгие ограничительные меры.

"Сравнивая темпы распространения болезни с той же Италией, Испанией и другими странами, у нас такой динамики нет. Я понимаю опасения людей, что будет введен более строгий режим, но, пожалуйста, посмотрите видео из других стран - там вообще запрещено людям выходить на улицу, можно выйти только в аптеку или в магазин. в Китае жесткими ограничениями остановили распространение болезни ", - подчеркнул мэр.

В то же время он отметил, что в случае ухудшения ситуации городская власть будет вынуждена усиливать меры для того, чтобы распространение инфекции не происходило.

Кличко: Мы не допустим мусорного коллапса

"К сожалению, не все граждане выполняют правила, а безответственные люди, у которых есть подозрение на коронавирус, иногда скрывают диагноз, тем самым ставя под угрозу жизни сотен тысяч человек", - сказал Кличко.

Он также напомнил, что решение о введении чрезвычайного положения принимает парламент и Президент, а не городская власть.

В Украине подтверждено 218 случаев Covid-19, из них 5 летальных 5 человек выздоровели.

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Виталий Кличко, Киев, Украина, КГГА, Вирус, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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