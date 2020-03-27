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В Киеве создадут базу больных коронавирусом

В Киеве создадут базу больных коронавирусом
13:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины:В Киеве создадут единую информационную базу потенциально больных коронавирусом.

Единая информационная база потенциально инфицированных коронавирусом и круг из контактных лиц будет создана в Киеве при помощи правоохранителей и медиков, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы разработали алгоритм, который начали внедрять в четком взаимодействии с правоохранителям, медсотрудниками и жителями города. Первое, что надо сделать - создать единую информационную базу потенциально больных лиц и тех, кто с ними контактировал. Этих людей необходимо немедленно отправлять лечиться или на самоизоляцию", - заявил Кличко в пятницу на брифинге в Киевской городской государственной администрации.

Сбором информации, как сказал мэр столицы, будет заниматься специальная мониторинговая группа. "Поэтому городская власть создаёт мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, Киевского государственного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, Госпогранслужбы, Главного управления Нацполиции", - добавил он.

Кличко попросил жителей города также присоединиться к этой инициативе и сообщать об известных им случаях заболевания или контактов с потенциально зараженными.

Как сообщалось, Число зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось до 55 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в связи с вирусом COVID-19.

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Виталий Кличко, Киев, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирус в Киеве, Коронавирусная инфекция.
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