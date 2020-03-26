Уплата за аренду имущества: В Киеве ввели льготу для малого и среднего бизнеса

Депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в связи с вирусом COVID-19.
Такая льгота будет действовать до 31 июля, передает КГГА.
В случае невозможности использования объекта - так же временно - до 31 июля поддержано освободить арендаторов коммунального имущества от оплаты по договорам аренды (фактически предприниматели будут платить символическую 1 гривну), сообщили в КГГА.
"Мы обещали и нашли механизм, как уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, работающий в столице. И какой сегодня наиболее уязвим в такое сложное и для города, и для страны время. Пока неизвестно, когда завершатся ограничительные меры, и предприниматели смогут вернуться к привычному ритму работы. И будут завершены ограничения после 24 апреля. Пока об этом рано говорить. Но мы сегодня сделали серьезный жест поддержки. Право на эти льготы малый и средний бизнес будет иметь уже с 11 марта", - сказал Виталий Кличко.
По данным КГГА, в столице сегодня почти 900 000 квадратных метров нежилых помещений коммунального имущества сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес - это около 6000 субъектов предпринимательской деятельности.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.