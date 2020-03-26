Уплата за аренду имущества: В Киеве ввели льготу для малого и среднего бизнеса

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине в Киеве ввели льготу для малого и среднего бизнеса.

Депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в связи с вирусом COVID-19.

Такая льгота будет действовать до 31 июля, передает КГГА.

В случае невозможности использования объекта - так же временно - до 31 июля поддержано освободить арендаторов коммунального имущества от оплаты по договорам аренды (фактически предприниматели будут платить символическую 1 гривну), сообщили в КГГА.

"Мы обещали и нашли механизм, как уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, работающий в столице. И какой сегодня наиболее уязвим в такое сложное и для города, и для страны время. Пока неизвестно, когда завершатся ограничительные меры, и предприниматели смогут вернуться к привычному ритму работы. И будут завершены ограничения после 24 апреля. Пока об этом рано говорить. Но мы сегодня сделали серьезный жест поддержки. Право на эти льготы малый и средний бизнес будет иметь уже с 11 марта", - сказал Виталий Кличко.

По данным КГГА, в столице сегодня почти 900 000 квадратных метров нежилых помещений коммунального имущества сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес - это около 6000 субъектов предпринимательской деятельности.

Напомним: