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Четверг, 26.03.2020
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В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса

В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
10:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Количество случаев коронавируса в Украине по состоянию на утро четверга, 26 марта, увеличилось до 156.

По состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы, сообщает Минздрав Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ.

"За сутки было зафиксировано 43 новых случая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Минздрава в соцсети Фейсбук.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта 2020г в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19", - проинформировали в Минздраве. За сутки выявлено 43 новых случая, добавили в ведомстве.

Согласно информации, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 1 случай;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 2 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Запорожская область —  7 случаев;
  • Житомирская область — 2 (1 летальный) случаи;
  • Ивано-Франковская область — 16 (2 летальных) случаев;
  • г. Киев — 34 случая;
  • Киевская область — 24 случая;
  • Львовская область — 2 случая;
  • Луганская область — 1;
  • Одесская область — 4;
  • Тернопольская область — 15 случаев (1 летальный;
  • Херсонская область — 1 случай;
  • Черновицкая область — 42 (1 летальный) случаи;
  • Черкасская область — 2 случаи.

Отметим, что в Одессе подтвердились еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией, а в Кривом Роге случай один, но первый. О сведениях из Одессы сообщил председатель местной ОГА Максим Куцый на Facebook.

"Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчина 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года рождения соответственно", - сообщил он.

Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе. На данный момент в регионе зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта

Тем временем коронавирус впервые подтвердили и у жительницы Кривого Года: 61-летняя женщина контактировала с дочкой в Киеве, которая приехала из-за границы. Сейчас устанавливают всех лиц, с кем могла контактировать больной, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию, сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА 

Женщина находится в инфекционной больнице с 23 марта. Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко заверил, что пациентка чувствует себя хорошо, состояние стабильное. Всего в Днепропетровской области установлены 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

При этом, в МОЗ не сообщили входят ли новые случаи в Одессе и Кривом Роге в официальную статистику.

Напомним: 

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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