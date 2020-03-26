В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса

По состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы, сообщает Минздрав Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья МОЗ.
"За сутки было зафиксировано 43 новых случая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Минздрава в соцсети Фейсбук.
"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта 2020г в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19", - проинформировали в Минздраве. За сутки выявлено 43 новых случая, добавили в ведомстве.
Согласно информации, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Отметим, что в Одессе подтвердились еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией, а в Кривом Роге случай один, но первый. О сведениях из Одессы сообщил председатель местной ОГА Максим Куцый на Facebook.
"Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчина 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года рождения соответственно", - сообщил он.
Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе. На данный момент в регионе зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Тем временем коронавирус впервые подтвердили и у жительницы Кривого Года: 61-летняя женщина контактировала с дочкой в Киеве, которая приехала из-за границы. Сейчас устанавливают всех лиц, с кем могла контактировать больной, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию, сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА
Женщина находится в инфекционной больнице с 23 марта. Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко заверил, что пациентка чувствует себя хорошо, состояние стабильное. Всего в Днепропетровской области установлены 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
При этом, в МОЗ не сообщили входят ли новые случаи в Одессе и Кривом Роге в официальную статистику.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
На сегодня в мире разрабатываются по меньшей мере 20 вакцин против коронавируса Covid-19.