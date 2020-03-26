Что делать, чтобы COVID-19 не "выжил" в квартире и на одежде: Советы украинцам (Фото)

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине, гражданам дали советы для снижения рисков заражения.

Коронавирус может оставаться на поверхностях до пяти дней.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

"Коронавирусы могут жить на поверхностях до 5 дней. Конкретные сроки зависят от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности - ручки дверей, перила, предметы общего пользования и т.п." - говорится в сообщении.

В ЦОЗ рекомендуют ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности, которых часто касаются: дверные ручки, прикроватные тумбочки, каркасы кроватей и другая мебель для спальни.

Для этого нужно использовать обычные бытовые дезинфицирующие средства с 1% хлора.

Также в ЦОЗ рекомендуют по крайней мере один раз в день дезинфицировать 1%-м раствором хлора ванну и унитаз. Хлопковое белье можно стирать с порошком в машине при температуре 90°C и тщательно высушивать.

Напомним: