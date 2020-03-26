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Четверг, 26.03.2020
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Что делать, чтобы COVID-19 не "выжил" в квартире и на одежде: Советы украинцам (Фото)

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Что делать, чтобы COVID-19 не "выжил" в квартире и на одежде: Советы украинцам (Фото)
17:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине, гражданам дали советы для снижения рисков заражения.

Коронавирус может оставаться на поверхностях до пяти дней.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

"Коронавирусы могут жить на поверхностях до 5 дней. Конкретные сроки зависят от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности - ручки дверей, перила, предметы общего пользования и т.п." - говорится в сообщении.

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В ЦОЗ рекомендуют ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности, которых часто касаются: дверные ручки, прикроватные тумбочки, каркасы кроватей и другая мебель для спальни.

Для этого нужно использовать обычные бытовые дезинфицирующие средства с 1% хлора.

Также в ЦОЗ рекомендуют по крайней мере один раз в день дезинфицировать 1%-м раствором хлора ванну и унитаз. Хлопковое белье можно стирать с порошком в машине при температуре 90°C и тщательно высушивать.

Напомним: 

 

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Украина, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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