Что делать, чтобы COVID-19 не "выжил" в квартире и на одежде: Советы украинцам (Фото)

Коронавирус может оставаться на поверхностях до пяти дней.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
"Коронавирусы могут жить на поверхностях до 5 дней. Конкретные сроки зависят от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности - ручки дверей, перила, предметы общего пользования и т.п." - говорится в сообщении.
В ЦОЗ рекомендуют ежедневно очищать и дезинфицировать поверхности, которых часто касаются: дверные ручки, прикроватные тумбочки, каркасы кроватей и другая мебель для спальни.
Для этого нужно использовать обычные бытовые дезинфицирующие средства с 1% хлора.
Также в ЦОЗ рекомендуют по крайней мере один раз в день дезинфицировать 1%-м раствором хлора ванну и унитаз. Хлопковое белье можно стирать с порошком в машине при температуре 90°C и тщательно высушивать.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.