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Четверг, 26.03.2020
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В Минобразования заявили о планируемых датах проведения ВНО

В Минобразования заявили о планируемых датах проведения ВНО
15:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с введением в Украине ЧС сроки проведения ВНО заметно сместились, но это не должно повлиять на вступительную кампанию

Учебный год для выпускников 11 классов завершится после получения документов об образовании, то есть после проведения ВНО.

Об этом на брифинге 26 марта заявила и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Учебный год для выпускников 11 класса закончится тогда, когда наши выпускники получат документ об образовании. Вариант окончания учебного года учащимися 11 класса - если мы возвращаемся в мае за школьные парты, это означает, что в мае будет проходить пробное ВНО, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно после 20 чисел июня. Если мы не вернемся за школьные парты в мае, а вернемся в июне, то мы тоже сможем организовать пробное независимое оценивание в пределах июня до старта основной сессии", - сказала Мандзий. 

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Она подчеркнула, что учитывая, что объявлены новые даты пробного ВНО на 4 и 11 апреля, УЦОКО готовит информационные материалы для выпускников относительно процесса проведения ВНО.

"В середине апреля на странице УЦОКО наши выпускники смогут окунуться в атмосферу основных процессов ВНО", - сказала Мандзий. 

По ее словам, ВНО будет проведено в любом случае, а его сроки будут зависеть от сроков карантина. 

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"Окончание учебного года для 11 классов будет зависеть от окончания основной сессии ВНО, ВНО в 2020 году будет проведено", - отметила Мандзий.

Как сообщалось ранее, пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе должно было состояться 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта. 

Всего в 2020 году, по данным УЦОКО, на пробное ВНО зарегистрировались 218 662 человека (в 2019 году 191 314 человек). 143 498 человек планировали пройти пробное тестирование по двум предметам.

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Как сообщалось, 25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля. 

По состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы.

Напомним: 

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Украина, ВНО, Карантин, Коронавирус, Минобразовани.
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