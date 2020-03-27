Общался с инфицированным: советник Авакова самоизолировался

Новости Украины:Шкиряк встречался с Крищенко, поэтому идет на самоизоляцию.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк идет на самоизоляцию, поскольку в понедельник встречался с начальником полиции Киева Андреем Крищенко, у которого выявили Covid-19.

Об этом Шкиряк написал в Facebook.

"... Я контактировал с Андреем Евгеньевичем в понедельник, был в его кабинете. С соблюдением всех правил безопасности расстояния, в перчатках и в маске. Но, как ответственный гражданин, я иду в режим самоизоляции под наблюдением врачей МВД Украины", - написал он.

Советник министра добавил, что о своем состоянии будет сообщать регулярно и немедленно "сигнализировать, если что-то будет не так".

Шкиряк также пожелал начальнику столичной полиции и всем больным Covid-19 скорейшего выздоровления.

По его словам, Крищенко при первых признаках болезни сразу сообщил об этом врачей и общество. Шкиряк подчеркнул, что так должны действовать все.

Он также призвал граждан беречь друг друга и оставаться дома.

Ранее пресс-служба Нацполиции сообщила, что заболевание коронавирусной инфекцией подтверждено у трех полицейских и курсанта, в частности и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко, которого госпитализировали в Александровскую больницу.

Всего в Украине подтверждено 218 случаев Covid-19, из них 5 летальных, 5 человек выздоровели.

По данным Worldmeters, в мире заражены коронавирусом 552 943 человека, из них 128 706 выздоровели и 25 045 умерли.