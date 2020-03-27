Коронавирус в Турции: количество умерших от COVID-19 достигло 75 человек

Новости мира:В Турции число умерших за последние сутки от коронавируса COVID-19 составило 16 человек, общее число смертей пандемии возросло до 75 человек.

За последние сутки в Турции выявлено почти вдвое больше случаев заражения коронавирусом, чем за предыдущие.

Об этом сообщил в Твиттер министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Вчера количество тестов составила 5035. Сегодня их было проведено 7286. Поставлено 1196 новых диагнозов. Больных и лиц из круга их контактов изолировали. Мы потеряли 16 наших пациентов", - сообщил министр.

Таким образом, общее количество умерших от COVID-19 в Турции достигло 75, заражены 3629 человек.

Министр еще раз обратился к соотечественникам с призывом придерживаться карантинных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Турции с 24 марта ужесточили карантинные мероприятия, связанные с коронавирусом COVID-19. Отныне лицам старше 65 лет и всем, кто имеет хронические заболевания запрещается выходить из дома. Лицам, которым некому помочь обеспечить ежедневные жизненные потребности будут помогать социальные работники.

Напомним, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, также зафиксированы четыре случая выздоровления, из них один ребенок.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.