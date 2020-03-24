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Турция ужесточила карантин из-за коронавируса

Турция ужесточила карантин из-за коронавируса
11:14 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости мира:Турция ужесточает ограничения в связи с коронавирусом, число смертей возросло до 37.

Турция ввела ограничения на часы работы продуктовых магазинов и число покупателей в них, а также на количество пассажиров автобусов после того, как количество погибших от коронавируса в стране возросло до 37 человек. Об этом сообщает Reuters.

Анкара уже закрыла школы, кафе и бары, запретила массовые молитвы и отложила на неопределенный срок матчи в своих главных спортивных лигах, а также приостановила полеты в ряд стран, чтобы ограничить распространение вируса.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа объявил о росте в понедельник количестве подтвержденных случаев заболевания 293, до 1529. Количество умерших увеличилось до 37.

Последние мероприятия МВД Турции предусматривают, что часы работы продуктовых магазинов и супермаркетов будут ограничены 9 утра и 9 вечера, с максимальным количеством одного клиента на каждые 10 квадратных метров торговой площади.

Автобусы внутри городов и между городами не будут иметь права превышать 50% вместимости транспортного средства, при этом пространство между пассажирами должно быть сохранено.

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Отдельно Турецкий совет по конкуренции заявил, что будет наказывать штрафами оппортунистическое, чрезмерное повышение цен на продовольствие, которое имело место в последние дни.

В понедельник вечером министр здравоохранения заявил, что Турция наймет еще 32 000 медицинских работников и прекратит экспорт защитных масок для лица, чтобы ее собственные службы могли использовать их, поскольку коронавирус распространяется по всей стране.

Напомним: 

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Турция, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Турции.
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