Турецким госслужащим запретили покидать страну

Новости мира:Турецким дипломатам запретили выезжать за границу из-за коронавируса.

В Турции госслужащим запретили выезжать за пределы государства с целью минимизации возможности попадания вируса в страну.

Соответствующий указ издал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Прекратить все выезды за границу государственных служащих по рабочим и личным причинам", - сказано в документе.

Отмечается, что исключения будут делаться для выездов в обязательных и неотложных делах, и это согласовывать станут отдельно.

В пятницу в Турции стало известно о втором случае заражения коронавирусом.

Как сообщалось, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

По данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 13 марта в мире коронавирусом заразилось 128 392 человека, погибли 4728, выздоровели 69 607 человек.

В Украине подтверждено три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один - в Житомирской.