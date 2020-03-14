Скачать
Суббота, 14.03.2020
Пандемия коронавируса в мире: что происходит в Украине
Пандемия коронавируса в мире: что происходит в Украине
Украина прекращает железнодорожное сообщение с Польшей
Украина прекращает железнодорожное сообщение с Польшей
Иностранный клуб поздравил украинца с чемпионством (Фото)
Иностранный клуб поздравил украинца с чемпионством (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 марта

Турецким госслужащим запретили покидать страну

Турецким госслужащим запретили покидать страну
12:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Турецким дипломатам запретили выезжать за границу из-за коронавируса.

В Турции госслужащим запретили выезжать за пределы государства с целью минимизации возможности попадания вируса в страну.

Соответствующий указ издал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Прекратить все выезды за границу государственных служащих по рабочим и личным причинам", - сказано в документе.

Отмечается, что исключения будут делаться для выездов в обязательных и неотложных делах, и это согласовывать станут отдельно.

В пятницу в Турции стало известно о втором случае заражения коронавирусом.

Как сообщалось, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Пандемия коронавируса: последние данные о больных и умерших

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

По данным онлайн-карты распространения Covid-19 от Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 13 марта в мире коронавирусом заразилось 128 392 человека, погибли 4728, выздоровели 69 607 человек.

В Украине подтверждено три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один - в Житомирской.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Турции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
02 Президент провел перестановки среди чиновников СБУ
03 Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
04 Не можете выбрать щенка? Топ-10 самых дружелюбных пород собак
05 Украина полностью перекроет авиасообщение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: Боевики 9 раз нарушили &quot;тишину&quot;, один боец ранен
Боевики 9 раз нарушили "тишину", один боец ранен
Трамп хочет пройти тест на коронавирус
Трамп хочет пройти тест на коронавирус
Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
Тилль Линдеманн опубликовал новое фото из Чернобыля
Тилль Линдеманн опубликовал новое фото из Чернобыля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь