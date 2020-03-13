В Украине - первая смерть от коронавируса

Новости Украины:71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла.

Инфицированная коронавирусом COVID-19 71-летняя жительница Радомышля (Житомирская область) в пятницу, 13 марта, умерла, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".

"Минздрав сообщает: В Украине зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла", - сказано в сообщении.

Минздрав Украины выразил соболезнования родным.

Также о смерти женщины сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская. "К сожалению, первый умерший от COVID19 ...(Житомирская область)", - сообщила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская на странице в Фейсбуке написала Голубовская.

Как сообщалось, 12 марта в Украине было зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".

Согласно информации Житомирской ОГА, 71-летняя жительница Радомышля, вернулась из Польши 1 марта.

"Проинформировали, что женщина сначала гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль", - сказано в сообщении пресс-службы ОГА.

Женщину доставили в инфекционное отделение в Радомышле. "Женщина, которая заболела коронавирусом, пока дышит самостоятельно, находится на кислородной поддержке, состояние средней тяжести", - отметила во время брифинга замглавы Житомирской областной городской администрации (ОГА) Наталья Остапченко.

Также замглавы ОГА сообщила, что утром 13 марта состояние больной женщины ухудшилось, и было определено как тяжелое. Так, насыщение крови кислородом упало с 77% до 47%, пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, предоставлена кислородная терапия. По состоянию на 11:00 13 марта - женщина уже дышала самостоятельно.

В ОГА проинформировали, что члены семьи 71-летней пенсионерки находятся в самоизоляции дома. За состоянием их здоровья наблюдают медики. На данный момент симптомов заболевания у них нет, проводится лабораторная проверка анализов.

Согласно с мировой тенденцией, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавируса COVID-19 с летальным исходом. По результатам анализа и моделирования СНБО возможного варианта распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.