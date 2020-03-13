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Пятница, 13.03.2020
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В Украине подтвердили три случая заражения на коронавирус

В Украине подтвердили три случая заражения на коронавирус
13:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Медики в Украине зафиксировали три подтвержденных случая заболевания на коронавирус.

По состоянию на утро 13 марта в Украине зарегистрированы три лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

В Черновицкой области зафиксировано два случая, в Житомирской области - один.

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Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 55 сообщений о подозрении на COVID-19 (три случая подтверждены лабораторно, 49 - отрицательные, коронавирус не подтвержден, три образца исследуются).

В мире зарегистрировано 128 тыс. 343 случая заболевания, из них 68 тыс. 324 (53,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 47 тыс. 411 случаев в 116 странах/территориях/регионах.

На территории Европейского региона зарегистрированы 29 тыс. 49 случаев заболевания COVID-19 (Италия - 15 тыс. 113, Испания - 2 тыс. 965, Франция - 2 тыс. 876, Германия - 2 тыс. 369, Швейцария - 858, Дания – 674, Швеция - 620, Нидерланды - 614, Великобритания - 594, Норвегия - 489, Бельгия - 399, Австрия - 361, Греция - 133, Чехия - 116, Финляндия - 109, Израиль - 99, Ирландия - 70, Исландия - 70, Сан-Марино - 67, Словения - 57, Польша - 49, Румыния - 48, Португалия - 41, Россия - 34, Грузия - 25, Албания - 23, Словакия - 21, Венгрия - 16, Латвия - 16, Хорватия - 16, Беларусь - 12, Сербия - 12, Азербайджан - 11, Эстония - 10, Мальта - 9, Болгария - 7, Северная Македония - 7, Кипр - 6, Босния и Герцеговина - 5, Люксембург - 5, Лихтенштейн - 4, Молдова - 4, Литва - 3, Украина - 3, Фарерские острова - 2, Андорра - 1, Армения - 1, Гернси - 1, Гибралтар - 1, Монако - 1, Ватикан - 1, Турция - 1).

В Украине власти временно ограничили работу пунктов пропуска через границу

В Европе зарегистрировано 1 тыс. 199 летальных случаев (всего в мире 4 тыс. 720 летальных случаев).

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Украина, Европа, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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