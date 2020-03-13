Новая реформа градостроения: Кабмин ликвидировал ГАСИ

Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и запустил систему градостроения.
Соответствующие решения были приняты на выездном заседании правительства.
"Это коррупционный клещ", - прокомментировал решение правительства о ликвидации инспекции премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он сообщил, что вместо ГАСИ будут созданы три государственные службы: Государственная сервисная служба градостроения, которая будет исполнять функции реестра; Государственное агентство техрегулирования (параметры, ГСН, еврокоды), а также Государственная инспекция градостроения, которая будет выполнять функции контроля в строительстве.
Эти новые органы полноценно заработают до конца сентября 2020 года.
Как сообщалось ранее, Совет национальной безопасности и обороны в пятницу соберется на заседание, на котором рассмотрит связанные с безопасностью вопросы.