Новая реформа градостроения: Кабмин ликвидировал ГАСИ

Новости Украины:Кабмин Украины ликвидировал ГАСИ и запустили новую систему по градостроению.

Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и запустил систему градостроения.

Соответствующие решения были приняты на выездном заседании правительства.

"Это коррупционный клещ", - прокомментировал решение правительства о ликвидации инспекции премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что вместо ГАСИ будут созданы три государственные службы: Государственная сервисная служба градостроения, которая будет исполнять функции реестра; Государственное агентство техрегулирования (параметры, ГСН, еврокоды), а также Государственная инспекция градостроения, которая будет выполнять функции контроля в строительстве.

Эти новые органы полноценно заработают до конца сентября 2020 года.

Как сообщалось ранее, Совет национальной безопасности и обороны в пятницу соберется на заседание, на котором рассмотрит связанные с безопасностью вопросы.