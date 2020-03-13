В Кабмине планируют проводить заседания в онлайн-режиме

Новости Украины:В Кабмине Украины для снижения распространения коронавируса рассматривают вариант проведения заседаний в онлайн-режиме.

Кабинет министров Украины планирует принять решение о проведении заседаний правительства в онлайн-режиме из-за ограничительных мер, введенных в стране в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Соответствующее предложение внес вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время выездного заседания правительства.

"Учитывая угрозы, которые нас ожидают, для стабильной работы КМУ внести изменения в регламент работы КМУ и ввести возможность проведения онлайн-заседаний КМУ", - предложил он.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодня зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.