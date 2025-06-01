Смешили, воевали, но погибли: кого из звезд "Лиги смеха" не стало на войне

Кто-то умер в плену, а кто-то получил тяжелое ранение

Развлекательный проект "Лига смеха" от Студии "Квартал 95" стал трамплином для многих юмористов "из народа". К сожалению, полномасштабное вторжение России в Украину изменило планы многих звезд развлекательного телешоу. "Телеграф" рассказывает о героях, которые смешили, но умерли из-за россиян.

Комики Роман Иваненко, Ярослав Гаркавко и Александр Чечун — погибли, защищая Украину в ходе кровопролитной войны. Все трое были не только артистами, но и добровольцами, которые с начала вторжения вступили в ряды Вооруженных сил Украины.

Роман Иваненко

Участник команды "Наш формат" из Каменец-Подольского Роман Иваненко погиб в феврале 2023 года. На момент начала полномасштабного вторжения он находился в Германии, но сразу вернулся в Украину, стал волонтером, а затем пошел на фронт добровольцем. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных запорожцев Сухопутных войск ВС Украины.

Роман Иваненко первый слева

Во время боев на Угледарском направлении он получил тяжелое ранение, попал в плен и умер 28 февраля, не дождавшись медицинской помощи.

В результате штурма украинских воинов 11 марта оккупанты были вынуждены отступить. Это дало возможность эвакуировать тело Романа — его вынесли с поля боя "на щите". У него остались жена Катерина и мама.

У Романа Иваненко была семья. Фото: instagram.com/romka_ivanenko

Ярослав Гаркавко

Участник команд "ОГО" и "Воробушек" погиб в декабре 2022 года в возрасте 26 лет. Он активно участвовал в "Лиге смеха" и других телевизионных проектах. С началом войны вступил в ВСУ и погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

Александр Чечун

Участник команды "Стадион Диброва" Александр Чечун умер 9 апреля 2025 года. Он получил тяжелое ранение годом ранее во время выполнения боевого задания. Все это время врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

У мужчины остались жена Ольга и двое детей — дочь Марта и сын Марк.

Кроме того, 20 сентября 2024 года стало известно о смерти Юрия Рябченко, который играл в команде "Николь Кидман". Печальное известие сообщила редактор "Лиги смеха" Одарка Царенко. Она не стала вдаваться в подробности причины смерти, однако выразила семье Юрия, которая находится в Луганской области, искренние соболезнования.

Юрий Рябченко слева

Напомним, что в 2023 году скончался тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо. "Телеграф" рассказывал, где похоронен юморист и как выглядит его могила.