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Смешили, воевали, но погибли: кого из звезд "Лиги смеха" не стало на войне

Автор
Татьяна Кармазина
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Ярослав Гаркавко и Александр Чечун играли в "Лиге смеха" Новость обновлена 01 июня 2025, 21:41
Ярослав Гаркавко и Александр Чечун играли в "Лиге смеха". Фото Коллаж "Телеграфа"

Кто-то умер в плену, а кто-то получил тяжелое ранение

Развлекательный проект "Лига смеха" от Студии "Квартал 95" стал трамплином для многих юмористов "из народа". К сожалению, полномасштабное вторжение России в Украину изменило планы многих звезд развлекательного телешоу. "Телеграф" рассказывает о героях, которые смешили, но умерли из-за россиян.

Комики Роман Иваненко, Ярослав Гаркавко и Александр Чечун — погибли, защищая Украину в ходе кровопролитной войны. Все трое были не только артистами, но и добровольцами, которые с начала вторжения вступили в ряды Вооруженных сил Украины.

Роман Иваненко

Участник команды "Наш формат" из Каменец-Подольского Роман Иваненко погиб в феврале 2023 года. На момент начала полномасштабного вторжения он находился в Германии, но сразу вернулся в Украину, стал волонтером, а затем пошел на фронт добровольцем. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде им. Черных запорожцев Сухопутных войск ВС Украины.

Роман Иваненко наш формат лига смеха
Роман Иваненко первый слева

Во время боев на Угледарском направлении он получил тяжелое ранение, попал в плен и умер 28 февраля, не дождавшись медицинской помощи.

Роман Иваненко

В результате штурма украинских воинов 11 марта оккупанты были вынуждены отступить. Это дало возможность эвакуировать тело Романа — его вынесли с поля боя "на щите". У него остались жена Катерина и мама.

Роман Иваненко
У Романа Иваненко была семья. Фото: instagram.com/romka_ivanenko

Ярослав Гаркавко

Участник команд "ОГО" и "Воробушек" погиб в декабре 2022 года в возрасте 26 лет. Он активно участвовал в "Лиге смеха" и других телевизионных проектах. С началом войны вступил в ВСУ и погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

Ярослав Гаркавко
Ярослав Гаркавко
Ярослав Гаркавко
Фото: instagram.com/koulmen_s.s.s

Александр Чечун

Участник команды "Стадион Диброва" Александр Чечун умер 9 апреля 2025 года. Он получил тяжелое ранение годом ранее во время выполнения боевого задания. Все это время врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

Александр Чечун Стадион Диброва

У мужчины остались жена Ольга и двое детей — дочь Марта и сын Марк.

Александр Чечун жена
Фото: instagram.com/olya_gritcenyk

Кроме того, 20 сентября 2024 года стало известно о смерти Юрия Рябченко, который играл в команде "Николь Кидман". Печальное известие сообщила редактор "Лиги смеха" Одарка Царенко. Она не стала вдаваться в подробности причины смерти, однако выразила семье Юрия, которая находится в Луганской области, искренние соболезнования.

Юрий Рябченко
Юрий Рябченко слева
Юрий Рябченко
Фото: instagram.com/dariyatsarenko

Напомним, что в 2023 году скончался тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо. "Телеграф" рассказывал, где похоронен юморист и как выглядит его могила.

Теги:
#Война #Лига смеха #Александр Чечун #Роман Иваненко #Ярослав Гаркавко