Дала 15 "косарей" за выезд парня: блогерша Роговенко "похвасталась" взяткой и попала под шквал критики (видео)
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Скандальная экс-"пацанка" не впервые возмущает украинцев своими заявлениями
Украинская блогерша Влада Роговенко публично призналась, что дала взятку за незаконный выезд из воюющей Украины бойфренда, с которым давно рассталась. Бывшая участница проектов "От пацанки до панянки 4", "Супермодель по-украински" и "Супермама" не впервые триггерит украинцев, поскольку ранее она призывала примириться с Россией, которая продолжает убивать мирных людей, в том числе невинных детей.
Блогерша родом из Днепра и сейчас живет в США. Скандальная Роговенко тоже "помогла" бывшему парню с переездом в Америку.
"Это смешная ситуация, но я просто 15 косарей (15 тысяч долларов — ред.) забашляла за своего бывшего… Ну слушайте, я это сделала только ради его мамы", — говорит она со смехом на камеру к подписчикам.
Реакция украинцев в сети очень критична и вполне понятна. Тогда, когда украинские военные защищают страну от оккупантов, кто-то за деньги смело выезжает за границу, несмотря на военное положение и запрет на выезд мужчин.
- "То есть она только что искренне призналась, что была участником схемы по незаконному пересечению граждан за границу?"
- "У кого бабло есть воевать не будет, война только для бедных. Только бедным нужна и слава и свобода и независимость"
- "Я так понимаю, что блогеров на планете больше чем людей?"
- "Вот так те у кого деньги рулят в нашей стране, а другие пи**уют на ноль потому что у них нечего заплатить. Тупая курица. А он ее еще и бросил"
Как Влада Роговенко в "Миротворец" попала
После ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года блогерша призвала к прекращению войны и переговорам со страной-террористкой. Эти высказывания привели ее и других блогеров к включению в базу "Миротворец" за распространение пророссийских нарративов.
В настоящее время Влада Роговенко проживает в США с двумя сыновьями и продолжает вести свой блог в Инстаграме на русском языке, где за ней следят почти полмиллиона человек. Недавно стало известно, что она разводится со своим мужем Олександром Колисниченко, к которому у украинцев так же возникают вопросы.
Снимал прилеты и незаконный выезд?
15 августа 2024 года муж Роговенко выложил в соцсети момент попадания российских ракет по Днепру. Сообщалось, к Колисниченко домой пришли сотрудники СБУ, после чего мужчина записал видео с извинениями. Неизвестно, где именно впервые появились эти кадры, но они очень быстро попали к росСМИ. По предварительной информации, у Александра уже есть судимость за мошенничество.
В ноябре прошлого года муж Роговенко неожиданно прилетел в США из Украины. Часть подписчиков искренне радовалась за пару, в то время как другие начали спрашивать, законно ли мужчина смог покинуть воюющую страну.
К слову, из-за своих скандальных высказываний Роговенко часто закрывает свою страницу в соцсети. Это она сделала и во время критики украинцев в июле прошлого года за фразу "пусть клоун (Влада имела в виду президента Зеленского) идет и договаривается о мире", не называя главного виновного — Путина — в смертях мирных людей.