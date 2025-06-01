Дала 15 "косарей" за выезд парня: блогерша Роговенко "похвасталась" взяткой и попала под шквал критики (видео)

Скандальная экс-"пацанка" не впервые возмущает украинцев своими заявлениями

Украинская блогерша Влада Роговенко публично призналась, что дала взятку за незаконный выезд из воюющей Украины бойфренда, с которым давно рассталась. Бывшая участница проектов "От пацанки до панянки 4", "Супермодель по-украински" и "Супермама" не впервые триггерит украинцев, поскольку ранее она призывала примириться с Россией, которая продолжает убивать мирных людей, в том числе невинных детей.

Блогерша родом из Днепра и сейчас живет в США. Скандальная Роговенко тоже "помогла" бывшему парню с переездом в Америку.

"Это смешная ситуация, но я просто 15 косарей (15 тысяч долларов — ред.) забашляла за своего бывшего… Ну слушайте, я это сделала только ради его мамы", — говорит она со смехом на камеру к подписчикам.

Реакция украинцев в сети очень критична и вполне понятна. Тогда, когда украинские военные защищают страну от оккупантов, кто-то за деньги смело выезжает за границу, несмотря на военное положение и запрет на выезд мужчин.

"То есть она только что искренне призналась, что была участником схемы по незаконному пересечению граждан за границу?"

"У кого бабло есть воевать не будет, война только для бедных. Только бедным нужна и слава и свобода и независимость"

"Я так понимаю, что блогеров на планете больше чем людей?"

"Вот так те у кого деньги рулят в нашей стране, а другие пи**уют на ноль потому что у них нечего заплатить. Тупая курица. А он ее еще и бросил"

Как Влада Роговенко в "Миротворец" попала

После ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года блогерша призвала к прекращению войны и переговорам со страной-террористкой. Эти высказывания привели ее и других блогеров к включению в базу "Миротворец" за распространение пророссийских нарративов.

В настоящее время Влада Роговенко проживает в США с двумя сыновьями и продолжает вести свой блог в Инстаграме на русском языке, где за ней следят почти полмиллиона человек. Недавно стало известно, что она разводится со своим мужем Олександром Колисниченко, к которому у украинцев так же возникают вопросы.

Снимал прилеты и незаконный выезд?

15 августа 2024 года муж Роговенко выложил в соцсети момент попадания российских ракет по Днепру. Сообщалось, к Колисниченко домой пришли сотрудники СБУ, после чего мужчина записал видео с извинениями. Неизвестно, где именно впервые появились эти кадры, но они очень быстро попали к росСМИ. По предварительной информации, у Александра уже есть судимость за мошенничество.

В ноябре прошлого года муж Роговенко неожиданно прилетел в США из Украины. Часть подписчиков искренне радовалась за пару, в то время как другие начали спрашивать, законно ли мужчина смог покинуть воюющую страну.

К слову, из-за своих скандальных высказываний Роговенко часто закрывает свою страницу в соцсети. Это она сделала и во время критики украинцев в июле прошлого года за фразу "пусть клоун (Влада имела в виду президента Зеленского) идет и договаривается о мире", не называя главного виновного — Путина — в смертях мирных людей.