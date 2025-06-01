Дала 15 "косарів" за виїзд хлопця: блогерка Роговенко "похвалилася" хабарем і потрапила під шквал критики (відео)
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Скандальна екс"пацанка" не вперше обурює українців своїми заявами
Українська блогерка Влада Роговенко публічно зізналася, що дала хабар за незаконний виїзд з воюючої України бойфренда, з яким давно розсталася. Колишня учасниця проєктів "Від пацанки до панянки 4", "Супермодель по-українськи" та "Супермама" не вперше тригерить українців, оскільки раніше вона закликала примиритися з Росією, яка продовжує вбивати мирних людей, у тому числі невинних дітей.
Блогерка родом із Дніпра і зараз живе у США. Скандальна Роговенко теж "допомогла" колишньому хлопцеві з переїздом до Америки.
"Це смішна ситуація, але я просто 15 косарів (15 тисяч доларів – ред.) забашляла за свого колишнього… Ну слухайте, я це зробила тільки заради його мами", – каже вона зі сміхом на камеру до підписників.
Реакція українців у мережі дуже критична та цілком зрозуміла. Тоді, коли українські військові захищають країну від окупантів, хтось за гроші сміливо виїжджає за кордон, попри воєнний стан та заборону на виїзд чоловіків.
- "Тобто вона тільки що ,щиро зізналась , що була учасником схеми по незаконному перетину громадян за кордон?"
- "В кого бабло є воювати не буде , війна тільки для бідних. Тільки бідним потрібна і слава і воля і незалежність"
- "Я так розумію, що блогерів на планеті більше, ніж людей?"
- "От так ті в кого гроші рулять у нашій країні ,а інші пі**ують на нуль бо в них нема що заплатити.Тупа курка.А він її ще й кинув "
Як Влада Роговенко до "Миротворця" потрапила
Після ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві в липні 2024 року блогерка закликала до припинення війни та переговорів з країною-терористкою. Ці висловлювання привели її та інших блогерів до включення до бази "Миротворець" за поширення проросійських наративів.
Зараз Влада Роговенко проживає в США з двома синами і продовжує вести свій блог в Інстаграмі російською мовою, де за нею стежать майже півмільйона людей. Нещодавно стало відомо, що вона розлучається зі своїм чоловіком Олександром Колісниченком, до якого в українців також виникають питання.
Знімав прильоти і незаконний виїзд?
15 серпня 2024 року чоловік Роговенко виклав у соцмережі момент влучення російських ракет по Дніпру. Повідомлялося, що до Колісниченка додому прийшли співробітники СБУ, після чого чоловік записав відео з вибаченнями. Невідомо, де саме вперше з’явилися ці кадри, але дуже швидко вони потрапили до росЗМІ. За попередньою інформацією, в Олександра вже є судимість за шахрайство.
Торік у листопаді чоловік Роговенко несподівано прилетів до США з України. Частина підписників щиро раділа за пару, тоді як інші почали питати, чи законно чоловік зміг залишити країну, що воює.
До слова, через свої скандальні висловлювання Роговенко часто закриває свою сторінку в соцмережі. Це вона зробила і під час критики українців у липні минулого року за фразу "нехай клоун (Влада мала на увазі президента Зеленського) йде і домовляється про мир", не називаючи головного винного — Путіна — у смертях мирних людей.