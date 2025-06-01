Дала 15 "косарів" за виїзд хлопця: блогерка Роговенко "похвалилася" хабарем і потрапила під шквал критики (відео)

Скандальна екс"пацанка" не вперше обурює українців своїми заявами

Українська блогерка Влада Роговенко публічно зізналася, що дала хабар за незаконний виїзд з воюючої України бойфренда, з яким давно розсталася. Колишня учасниця проєктів "Від пацанки до панянки 4", "Супермодель по-українськи" та "Супермама" не вперше тригерить українців, оскільки раніше вона закликала примиритися з Росією, яка продовжує вбивати мирних людей, у тому числі невинних дітей.

Блогерка родом із Дніпра і зараз живе у США. Скандальна Роговенко теж "допомогла" колишньому хлопцеві з переїздом до Америки.

"Це смішна ситуація, але я просто 15 косарів (15 тисяч доларів – ред.) забашляла за свого колишнього… Ну слухайте, я це зробила тільки заради його мами", – каже вона зі сміхом на камеру до підписників.

Реакція українців у мережі дуже критична та цілком зрозуміла. Тоді, коли українські військові захищають країну від окупантів, хтось за гроші сміливо виїжджає за кордон, попри воєнний стан та заборону на виїзд чоловіків.

"Тобто вона тільки що ,щиро зізналась , що була учасником схеми по незаконному перетину громадян за кордон?"

"В кого бабло є воювати не буде , війна тільки для бідних. Тільки бідним потрібна і слава і воля і незалежність"

"Я так розумію, що блогерів на планеті більше, ніж людей?"

"От так ті в кого гроші рулять у нашій країні ,а інші пі**ують на нуль бо в них нема що заплатити.Тупа курка.А він її ще й кинув "

Як Влада Роговенко до "Миротворця" потрапила

Після ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві в липні 2024 року блогерка закликала до припинення війни та переговорів з країною-терористкою. Ці висловлювання привели її та інших блогерів до включення до бази "Миротворець" за поширення проросійських наративів.

Зараз Влада Роговенко проживає в США з двома синами і продовжує вести свій блог в Інстаграмі російською мовою, де за нею стежать майже півмільйона людей. Нещодавно стало відомо, що вона розлучається зі своїм чоловіком Олександром Колісниченком, до якого в українців також виникають питання.

Знімав прильоти і незаконний виїзд?

15 серпня 2024 року чоловік Роговенко виклав у соцмережі момент влучення російських ракет по Дніпру. Повідомлялося, що до Колісниченка додому прийшли співробітники СБУ, після чого чоловік записав відео з вибаченнями. Невідомо, де саме вперше з’явилися ці кадри, але дуже швидко вони потрапили до росЗМІ. За попередньою інформацією, в Олександра вже є судимість за шахрайство.

Торік у листопаді чоловік Роговенко несподівано прилетів до США з України. Частина підписників щиро раділа за пару, тоді як інші почали питати, чи законно чоловік зміг залишити країну, що воює.

До слова, через свої скандальні висловлювання Роговенко часто закриває свою сторінку в соцмережі. Це вона зробила і під час критики українців у липні минулого року за фразу "нехай клоун (Влада мала на увазі президента Зеленського) йде і домовляється про мир", не називаючи головного винного — Путіна — у смертях мирних людей.