Син легендарного актора став посібником російської агресії

Російський актор Андрій Леонов, який виконав роль багатодітного батька в російському серіалі "Татусеві доньки", відвідав окупований Росією Донецьк. Син радянського актора Євгена Леонова підтримує агресивну війну проти мирної України.

Візит 65-річного артиста зняла невідома жінка. "Він сьогодні у нас у гостях у Донецьку. Дуже раді вітати у себе", — каже незнайомка. На камеру Леонов цинічно посміхається та каже, що приїхав "у гості".

"Зустрілися зараз із дітьми, поговорили. Ось запросив їх до театру. Дай боже, щоб колись сюди наш Лєнком (театр у Москві — ред.) приїхав", — заявляє путініст.

Це не перша поїздка любителя війни до так званої "ДНР". Рівно рік тому, у травні 2024-го, Леонов приїжджав до окупованого РФ міста з метою допомогти російським терористам. Тоді він привіз окупаційним військовим автомобіль для передової. "Актор регулярно допомагає Донбасу. І цього разу привіз гуманітарну допомогу", — писали пропагандисти.

У жовтні того року путініст отримав подяку від російської армії. Спочатку до його посту у соцмережах було відключено коментарі (хотів приховати критику за підтримку війни), але пізніше "посипалися" схвальні відгуки "простих росіян". До речі, любов до окупованих територій продемонстрували й солістки гурту "Тату".

Ймовірно, зірка "Джентльменів удачі", який не дожив до цього дня, перекинувся б у труні від витівок сина-поплічника диктатора Путіна. Раніше ми писали, як виглядає могила Євгена Леонова.