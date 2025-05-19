Зірка "Сватів" Железняк підтримала вторгнення в Україну, де мешкає її брат. Що з нею зараз

Актриса була у кадрі із Зеленським, а в Україні у неї живуть родичі

Російська актриса театру та кіно Олеся Железняк, добре знайома українським глядачам за роллю Лариси Буханкіної у серіалі "Свати", зізналася в любові диктатору Путіну після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але ж тут вона знімалася, а також живуть її родичі.

Наразі їй 50 років і вона продовжує підтримувати вбивства українців. "Телеграф" розповідає, що Железняк говорить про війну та де зараз пропутінська артистка.

Терористи воюють за "її родину" в Україні

"Я відчуваю, що наші хлопці (російські військові) там воюють і за мою родину. І я живу з відчуттям, що ми всі в них у боргу. Те, що я прийшла в госпіталь, це мало, це зовсім нічого в порівнянні з тим, що роблять вони, стоячи на захисті нашої батьківщини", — заявила актриса перед пораненими боєвиками.

Железняк і Тетяна Кравченко зі "Сватів" підтримують війну в Україні

Її родичі, які живуть в Україні, припинили спілкування з нею. Виявляється, тут у неї живе "одурманений" брат. "Брат мій двоюрідний Сашко, з яким ми зараз не спілкуємося, одурманений і вважає, що одурманена я. Його тато дійшов до Берліна, всі його груди були в орденах. Саша не чує. А зараз ми й не говоримо навіть", — сказала Железняк в інтерв’ю пропагандистським ЗМІ.

Хоча росіянка провела чимало часу у Києві під час зйомок "Сватів", пізніше вона однією з перших почала у публічних висловлюваннях критично відгукуватися про українців, називаючи їх "нацистами". Крім того, раніше Железняк знімалася з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським у фільмах "Кохання у великому місті" та "8 перших побачень". Після початку так званого "СВО" вона звернулася до нього з маячним питанням.

Зеленський з путіністкою у фільмі "8 перших побачень"

"Іноді подумки питаю: "Володю, невже ти так ненавидів мене настільки, що хочеш убити моїх дітей?!" Ми ж жартували, сміялися, ну як же так", — ляпнула путіністка росЗМІ.

При цьому актриса з якихось причин переконана, що Україна і РФ повинні бути єдиним цілим: "Мені здається, що ми маємо бути разом. Я не знаю, як це має бути оформлено, у всього є якась юридична сторона, якої я не торкаюся, але з людської точки зору, мені здається, ми маємо бути разом. Ми одне, бо культура у нас спільна".

Олеся Железняк — що відомо

Народилася 9 листопада 1974 року у Москві. Спочатку вона закінчила хореографічне відділення училища культури, а згодом здобула освіту в Російській академії театрального мистецтва. Одружена з актором Спартаком Сумченком, виховує трьох синів і доньку. Старшому Савелію зараз 22 роки, він призовного віку. Усі живуть у Москві.

Проти агресії Росії висловився російський актор Олександр Феклістов. Виявляється, зірка "Сватів" залишив Росію і підтримує українців.