Радів, що дочка "не продалась" Росії 15 років тому: що відомо про батька запроданки Лорак

Студентом його вигнали з університету за прапор України

Скандальна співачка Ані Лорак втратила звання "народної" через зраду України. Артистка виросла на Чернівеччині, проте мала небагате дитинство.

Кароліна Куєк, як назвали виконавицю при народженні, народилася 1978 року в місті Кіцмань. Звідти родом і її мати Жанна Лінькова, і батько Мирослав Куєк. У квітні 2024 року стало відомо, що чоловік помер у віці 77 років.

Відомий журналіст і письменник

Мирослав Іванович Куєк народився 1 січня 1947 року в селі Витилівка Кіцманського району. У 1966 році з відзнакою закінчив режисерське відділення Чернівецького культосвітнього училища. У 1967 році Куєк вступив на історичний факультет Чернівецького державного університету. Вже тоді чоловік займав свідому позицію: у 1970 році разом з однодумцями він вивісив синьо-жовтий прапор на воротах університету — на знак протесту до 100-річчя з дня народження Леніна. Цей вчинок коштував йому навчання — його відрахували з університету.

Мирослав Куєк у молодості (справа). Фейсбук Miroslav Kuek

Мирослав Куєк завжди мав проукраїнську позицію. Фейсбук Miroslav Kuek

"Кагебешники довго нас тягали. Після настійливо рекомендували поїхати в Казахстан на комсомольську будову. Строїв там будинки. Повернувся через два роки", — розповів Мирослав Іванович gazeta.ua у 2010 році.

З 1972 року працював у сфері журналістики, обіймаючи посаду завідувача відділу в кіцманській районній газеті "Вільне життя". У 1983 році заочно закінчив філологічний факультет Чернівецького університету.

Куєк є редактором численних літературних і краєзнавчих видань, а також автором поетичної збірки "Священний дар любові". За свою творчу діяльність чоловік удостоєний Подяки Президента України (1999) та Державної стипендії для видатних діячів культури (2003). Він також лауреат літературно-мистецької премії імені Віктора Зубаря.

Життя з матір'ю Ані Лорак

Мирослав Іванович розійшовся з Жанною Ліньковою, коли Лорак було 2 роки, однак усе життя прагнув зберегти зв’язок із донькою. Навіть тоді, коли через фінансову скруту мати була змушена віддати маленьку Кароліну до дитячого будинку, батько навідував її з подарунками.

У 2023-му Куєк відмовлявся згадувати дочку

Батько Лорак важко переживав рішення доньки переїхати до Москви. Ще у 2010 році він у коментарях ЗМІ говорив, що пишається Кароліною, адже вона, мовляв, "не продалась моск*лям". "Що у вас там у Києві? Янукович став президентом? Я за дочку свою радий, шо виступала за Юльку. Мені було би дуже неприємно, якби вона тягла за моск*лів", — говорив чоловік журналістам за свою дитину, яка згодом зрадила його сподівання. Після повномасштабного вторгення чоловік вже не хотів говорити про дочку.

Фото: Фейсбук Miroslav Kuek

Відомо, що у 1998 році Мирослав Іванович одружився вдруге, на українській поетесі Сільвії Заєць. Помер чоловік 18 квітня 2024 року у рідному Кіцмані.

Мирослав Куєк з другою дружиною Сільвією Заєць. Фото: facebook.com/people/Сильвия-Заяц

Нагадаємо, що Ані Лорак зараз живе у Москві. Ми розповідали, який будинок зрадниця придбала за рублі.