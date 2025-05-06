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Через бідність віддала Ані Лорак до інтернату: що відомо про маму зрадниці і як вона виглядає

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Як виглядає мама Ані Лорак Новина оновлена 06 травня 2025, 16:11
Як виглядає мама Ані Лорак. Фото Колаж "Телеграфа"

Мама артистки була тричі у шлюбі

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно вдруге вийшла заміж, народилася і розпочинала свою кар’єру в Україні й стала дуже успішною. Проте артистка продалася за криваві рублі й третій рік мовчить про війну, а також не каже, де зараз її мати, яка намагається вести закритий спосіб життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає мати зрадниці Жанна Лінькова і що відомо про її життя. Ми дізналися деякі подробиці.

Як виглядає мама Ані Лорак і що про неї відомо

Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк — справжнє ім’я) народилася у місті Кіцмань у Чернівецькій області. Її маму звуть Жанна Лінькова і свого часу жінка працювала диктором Чернівецького обласного радіо та телебачення.

Мама зрадниці тричі намагалася налагодити особисте життя, проте її шлюби закінчувалися розлученням. Крім Кароліни, у неї було троє синів: Сергій, Ігор та Андрій.

Маленька Ані Лорак з мамою та братами
Маленька Ані Лорак з мамою та братами

Українська співачка народилася від другого чоловіка Жанни — Мирослава Куєва, але розлучилися вони ще до появи дочки на світ. У результаті жінка залишилася одна із чотирма дітьми.

Ані Лорак з мамою у дитинстві
Ані Лорак з мамою у дитинстві

Ані Лорак неодноразово розповідала про тяжке дитинство, її матері доводилося працювати вдень та вночі, щоб мати змогу прогодувати дітей. Жили вони тоді в напіврозваленому будинку на околиці Чернівців, у ньому не було ні води, ні опалення, ні газу. Їжі не вистачало, в основному сім’я харчувалася картоплею, а цукерки діти бачили лише на свята.

Ані Лорак разом із братом Андрієм та Ігорем
Ані Лорак разом із братом Андрієм та Ігорем

Через злидні Ані Лорак доводилося доношувати за старшими братами одяг, а коли в сім’ї народився брат Андрій, мама вирішила віддати Кароліну та Ігоря в інтернат. Щодо старшого брата Сергія, то 1987 року він загинув в Афганістані.

В інтернаті, як розповідала зрадниця, вона навчалася до сьомого класу та вважала його гарним місцем, оскільки в неї завжди була їжа, одяг та з’явилися друзі.

Ані Лорак з мамою Жанною та донькою
Ані Лорак з мамою Жанною та донькою

Кароліна не стала ображатися на батьків за те, що вони віддали її в інтернат, хоча їй не вистачало батьківської любові. Іноді її відвідував батько, який приносив солодощі та інші подарунки.

Батьки Ані Лорак
Батьки Ані Лорак

А потім мама забрала Кароліну з інтернату, оскільки після смерті брата Сергія їх сім’ї виділили у Чернівцях двокімнатну квартиру. Грошей, як і раніше, не вистачало, зате умови проживання стали більш комфортними.

Коли Ані Лорак почала розвивати кар’єру артистки та отримувати гроші, то почала фінансово допомагати батькам. В інтерв’ю вона розповідала, що зробила у квартирі ремонт.

Ані Лорак на весіллі з батьками
Ані Лорак на весіллі з батьками

Де зараз мама Ані Лорак

Жанна Лінькова, попри велику популярність дочки, намагалася завжди вести закритий спосіб життя, а сама співачки не "світить" її в соціальних мережах, лише коли публічно вітає з днем народження.

Як виглядає мама Ані Лорак
Як виглядає мама Ані Лорак

Де зараз мати зрадниці — невідомо, вона ніяк не висловлювалася з приводу російської агресії й того, що її дочка продалася ворогу. У листопаді 2024 року Ані Лорак у себе в Insta-stories опублікувала селфі з постарілою матір’ю.

Жанна Лінькова
Жанна Лінькова

Коли й де було зроблено кадр — незрозуміло, можливо, співачка вивезла маму з України або ж вони зустрілися десь на нейтральній території. На фото артистка тримає маму за руку.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає мати Регіни Тодоренко, яка обрала Росію. Ми дізналися деякі деталі її життя.

Теги:
#Батьки #Ані Лорак #Ненька