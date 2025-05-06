Через бідність віддала Ані Лорак до інтернату: що відомо про маму зрадниці і як вона виглядає

Мама артистки була тричі у шлюбі

Співачка Ані Лорак, яка нещодавно вдруге вийшла заміж, народилася і розпочинала свою кар’єру в Україні й стала дуже успішною. Проте артистка продалася за криваві рублі й третій рік мовчить про війну, а також не каже, де зараз її мати, яка намагається вести закритий спосіб життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає мати зрадниці Жанна Лінькова і що відомо про її життя. Ми дізналися деякі подробиці.

Як виглядає мама Ані Лорак і що про неї відомо

Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк — справжнє ім’я) народилася у місті Кіцмань у Чернівецькій області. Її маму звуть Жанна Лінькова і свого часу жінка працювала диктором Чернівецького обласного радіо та телебачення.

Мама зрадниці тричі намагалася налагодити особисте життя, проте її шлюби закінчувалися розлученням. Крім Кароліни, у неї було троє синів: Сергій, Ігор та Андрій.

Маленька Ані Лорак з мамою та братами

Українська співачка народилася від другого чоловіка Жанни — Мирослава Куєва, але розлучилися вони ще до появи дочки на світ. У результаті жінка залишилася одна із чотирма дітьми.

Ані Лорак з мамою у дитинстві

Ані Лорак неодноразово розповідала про тяжке дитинство, її матері доводилося працювати вдень та вночі, щоб мати змогу прогодувати дітей. Жили вони тоді в напіврозваленому будинку на околиці Чернівців, у ньому не було ні води, ні опалення, ні газу. Їжі не вистачало, в основному сім’я харчувалася картоплею, а цукерки діти бачили лише на свята.

Ані Лорак разом із братом Андрієм та Ігорем

Через злидні Ані Лорак доводилося доношувати за старшими братами одяг, а коли в сім’ї народився брат Андрій, мама вирішила віддати Кароліну та Ігоря в інтернат. Щодо старшого брата Сергія, то 1987 року він загинув в Афганістані.

В інтернаті, як розповідала зрадниця, вона навчалася до сьомого класу та вважала його гарним місцем, оскільки в неї завжди була їжа, одяг та з’явилися друзі.

Ані Лорак з мамою Жанною та донькою

Кароліна не стала ображатися на батьків за те, що вони віддали її в інтернат, хоча їй не вистачало батьківської любові. Іноді її відвідував батько, який приносив солодощі та інші подарунки.

Батьки Ані Лорак

А потім мама забрала Кароліну з інтернату, оскільки після смерті брата Сергія їх сім’ї виділили у Чернівцях двокімнатну квартиру. Грошей, як і раніше, не вистачало, зате умови проживання стали більш комфортними.

Коли Ані Лорак почала розвивати кар’єру артистки та отримувати гроші, то почала фінансово допомагати батькам. В інтерв’ю вона розповідала, що зробила у квартирі ремонт.

Ані Лорак на весіллі з батьками

Де зараз мама Ані Лорак

Жанна Лінькова, попри велику популярність дочки, намагалася завжди вести закритий спосіб життя, а сама співачки не "світить" її в соціальних мережах, лише коли публічно вітає з днем народження.

Як виглядає мама Ані Лорак

Де зараз мати зрадниці — невідомо, вона ніяк не висловлювалася з приводу російської агресії й того, що її дочка продалася ворогу. У листопаді 2024 року Ані Лорак у себе в Insta-stories опублікувала селфі з постарілою матір’ю.

Жанна Лінькова

Коли й де було зроблено кадр — незрозуміло, можливо, співачка вивезла маму з України або ж вони зустрілися десь на нейтральній території. На фото артистка тримає маму за руку.

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