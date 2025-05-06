Мама артистки была трижды в браке

Певица Ани Лорак, которая недавно второй раз вышла замуж, родилась и начинала свою карьеру в Украине и стала весьма успешной. Однако артистка продалась за кровавые рубли и третий год молчит о войне, а также не говорит, где сейчас ее мама, которая старается вести закрытый образ жизни.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит мама предательницы Жанна Линькова и что известно о ее жизни. Мы узнали некоторые подробности.

Как выглядит мама Ани Лорак и что о ней известно

Певица Ани Лорак (Каролина Куек — настоящее имя) родилась в городе Кицмань в Черновицкой области. Ее маму зовут Жанна Линькова и в свое время женщина работала диктором Черновицкого областного радио и телевидения.

Мама предательницы трижды пыталась наладить личную жизнь, однако ее браки заканчивались разводом. Помимо Каролины, у нее было трое сыновей: Сергей, Игорь и Андрей.

Маленькая Ани Лорак с мамой и братьями

Украинская певица родилась от второго супруга Жанны — Мирослава Куева, но расстались они еще до появления дочери на свет. В итоге женщина осталась одна с четырьмя детьми.

Ани Лорак с мамой в детстве

Ани Лорак неоднократно рассказывала о тяжелом детстве, ее матери приходилось работать днем и ночью, чтобы иметь возможность прокормить детей. Жили они тогда в полуразвалившемся доме на окраине Черновцов, в нем не было ни воды, ни отопления, ни газа. Еды не хватало, в основном семья питалась картофелем, а конфеты дети видели только по праздникам.

Ани Лорак вместе с братом Андреем и Игорем

Из-за нищеты, Ани Лорак приходилось донашивать за старшими братьями одежду, а когда в семье родился брат Андрей, мама приняла решение отдать Каролину и Игоря в интернат. Что касается старшего брата Сергея, то в 1987 году он погиб в Афганистане.

В интернате, как рассказывала предательница, она училась до седьмого класса и считала его хорошим местом, поскольку у нее всегда была еда, одежда и появились друзья.

Ани Лорак с мамой Жанной и дочкой

Каролина не стала обижаться на родителей за то, что они отдали ее в интернат, хотя ей не хватало родительской любви. Иногда ее навещал отец, который приносил сладости и другие подарки.

Родители Ани Лорак

А затем мама забрала Каролину из интерната, поскольку после смерти брата Сергея, их семье выделили в Черновцах двухкомнатную квартиру. Денег по-прежнему не хватало, но зато условия проживания стали более комфортными.

Когда Ани Лорак начала развивать карьеру артистки и получать деньги, то стала финансово помогать родителям. В интервью она рассказывала, что сделала в квартире ремонт.

Ани Лорак на свадьбе с родителями

Где сейчас мама Ани Лорак

Жанна Линькова, несмотря на большую популярность дочери, старалась всегда вести закрытый образ жизни, а сама певицы не "светит" ее в социальных сетях, только, когда публично поздравляет с днем рождения.

Как выглядит мама Ани Лорак

Где сейчас мама предательницы — неизвестно, она никак не высказывалась по поводу российской агрессии и того, что ее дочь продалась врагу. В ноябре 2024 года Ани Лорак у себя в Insta-stories опубликовала селфи с постаревшей матерью.

Жанна Линькова

Когда и где был сделан кадр — непонятно, возможно, певица вывезла маму из Украины или же они встретились где-то на нейтральной территории. На снимке артистка держит маму за руку.

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