Из-за бедности отдала Ани Лорак в интернат: что известно о маме предательницы и как она выглядит
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Мама артистки была трижды в браке
Певица Ани Лорак, которая недавно второй раз вышла замуж, родилась и начинала свою карьеру в Украине и стала весьма успешной. Однако артистка продалась за кровавые рубли и третий год молчит о войне, а также не говорит, где сейчас ее мама, которая старается вести закрытый образ жизни.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит мама предательницы Жанна Линькова и что известно о ее жизни. Мы узнали некоторые подробности.
Как выглядит мама Ани Лорак и что о ней известно
Певица Ани Лорак (Каролина Куек — настоящее имя) родилась в городе Кицмань в Черновицкой области. Ее маму зовут Жанна Линькова и в свое время женщина работала диктором Черновицкого областного радио и телевидения.
Мама предательницы трижды пыталась наладить личную жизнь, однако ее браки заканчивались разводом. Помимо Каролины, у нее было трое сыновей: Сергей, Игорь и Андрей.
Украинская певица родилась от второго супруга Жанны — Мирослава Куева, но расстались они еще до появления дочери на свет. В итоге женщина осталась одна с четырьмя детьми.
Ани Лорак неоднократно рассказывала о тяжелом детстве, ее матери приходилось работать днем и ночью, чтобы иметь возможность прокормить детей. Жили они тогда в полуразвалившемся доме на окраине Черновцов, в нем не было ни воды, ни отопления, ни газа. Еды не хватало, в основном семья питалась картофелем, а конфеты дети видели только по праздникам.
Из-за нищеты, Ани Лорак приходилось донашивать за старшими братьями одежду, а когда в семье родился брат Андрей, мама приняла решение отдать Каролину и Игоря в интернат. Что касается старшего брата Сергея, то в 1987 году он погиб в Афганистане.
В интернате, как рассказывала предательница, она училась до седьмого класса и считала его хорошим местом, поскольку у нее всегда была еда, одежда и появились друзья.
Каролина не стала обижаться на родителей за то, что они отдали ее в интернат, хотя ей не хватало родительской любви. Иногда ее навещал отец, который приносил сладости и другие подарки.
А затем мама забрала Каролину из интерната, поскольку после смерти брата Сергея, их семье выделили в Черновцах двухкомнатную квартиру. Денег по-прежнему не хватало, но зато условия проживания стали более комфортными.
Когда Ани Лорак начала развивать карьеру артистки и получать деньги, то стала финансово помогать родителям. В интервью она рассказывала, что сделала в квартире ремонт.
Где сейчас мама Ани Лорак
Жанна Линькова, несмотря на большую популярность дочери, старалась всегда вести закрытый образ жизни, а сама певицы не "светит" ее в социальных сетях, только, когда публично поздравляет с днем рождения.
Где сейчас мама предательницы — неизвестно, она никак не высказывалась по поводу российской агрессии и того, что ее дочь продалась врагу. В ноябре 2024 года Ани Лорак у себя в Insta-stories опубликовала селфи с постаревшей матерью.
Когда и где был сделан кадр — непонятно, возможно, певица вывезла маму из Украины или же они встретились где-то на нейтральной территории. На снимке артистка держит маму за руку.
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