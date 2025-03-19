Радуется успехам дочери и пытается ее оправдать: как выглядит мама предательницы Регины Тодоренко

Ведущая Регина Тодоренко молчит о войне в Украине

Известная теведущая и певица Регина Тодоренко, которая родилась и начинала карьеру в Украине, продалась за рубли и получила российское гражданство. Знаменитость молчит о войне и никак не комментрирует регулярные обстрели родной Одессы, где с начала войны оставались жить ее родители.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит мама предательницы Украины Ирина Тодоренко и что она говорит касательно молчаливой позиции своей дочери. Мы узнали некоторые детали.

Как выглядит мама Регины Тодоренко и что о ней известно

Популярная певица Регина Тодоренко, которая родилась и выросла в Украине, с начала полномасштабной войны заняла сторону врага и продолжает строить карьеру в России. Хотя, согласно данным за 2022 и 2023 год в Одессе, которая подвергается регулярным атакам, проживали ее родители — Петр и Ирина Тодоренко.

Родители Регины Тодоренко

Отец телеведущей работал экономистом, а также был музыкантом-самоучкой, часто выступал на свадьбах. А мама работала программистом, хотя также имеет музыкальное образование. Родители предательницы вместе около 40 лет и помимо Регины у них еще есть сын, старше певицы на 6 лет.

Регина Тодоренко вместе с мамой и братом

В одном из интервью Регина рассказывала, что именно родители с детства привили ей любовь к творчеству, поэтому со школьных лет она была активисткой, участвовала в театре, а также занималась вокалом и танцами.

Свои первые шаги в карьере Регина Тодоренко начинала в Украине, став известной благодаря проекту "Фабрика звезд". Она была участницей группы "Real O", дальше занималась сольной карьерой и вела передачу "Орел и решка".

Мама и папа предательницы Регины Тодоренко

Но свою судьбу певица уехала строить в Российскую Федерацию, где вышла замуж за артиста Влада Топалова и родила ему двоих сыновей. Когда началась полномасштабная войны, родители были в Одессе. Сначала Регина рассказывала о "мире во всем мире", потом начала оправдываться, что не хочет вовсе говорить на политические темы.

Как выглядит мама Регины Тодоренко

Мама предательницы Ирина Тодоренко поддерживает молчаливую позицию дочери. Летом 2022 года на своей странице в Instagram женщина опубликовала фотографию Регины и поздравила ее с днем рождения.

"Днем рождения,наша любимая ласточка,наша уникальная дочура! Будь нам здорова, удачлива,счастлива и любима! Пусть окружают тебя достойные люди,новых интересных идей и творческих проектов! Наша Одесская семья любит,ждет и всегда гордится тобой!", — написала Ирина.

Родители Тодоренко поддерживают молчаливю позицию дочери

Также мама часто пишет Регине комплименты в социальных сетях и радуется ее достижениям в России. Ведущая живет в Москве и работает на телеканалах. Также Регина создала тревел-шоу, напоминающее формат "Орел и Решка".

Неизвестно где сейчас родители предательницы, но они часто приезжали к ней в Москву, чтобы понянчить внуков. Последнюю публикацию в социальных сетях Ирина Тодоренко сделала 2 января 2025 года. У женщины было день рождение, которое она отмечала в кругу родных, Ирина Тодоренко написала, что, к сожалению, на праздновании они были не в полном составе, вероятно, намекая на отсутствие Регины.

Родители Тодоренко, вероятно, продолжают жить в Одессе

Бывший коллега Регины Тодоренко Коля Серьга выразил мнение, что родители певицы поддерживают ее предательскую позицию, ведь если бы это было не так, то возможно Регины изменила бы риторику.

"Я думаю, если бы они не поддерживали, то мы бы узнали об этом. И если бы не было этой поддержки родителями, то тогда бы они были в антиподе – в противостоянии с Региной. Мне кажется, она изменила бы риторику. Хотя я могу ошибаться", – отметил артист в шоу "Слава+".

Ирина Тодоренко пытается оправдать дочь

Шоумен Сергей Середа недавно в разговоре с Анатолием Анатоличем также вспоминал о Регине Тодоренко и о том, что ее мама пытается как-то оправдать свою дочь. Юморист отметил, что Ирина Тодоренко, продолжая жить в Одессе, написала ему сообщение, в котором пыталась оградить предательницу от критики.

Регина Тодоренко вместе с мамой Ириной

"Она же из Посёлка (микрорайон в Одессе, — ред.). Что-то ее мама писала мне, заступалась за нее. Я вообще думаю, что таких персонажей надо забывать", — подчеркнул Сергей Середа.

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