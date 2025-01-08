Накачала жир в бедра и сделала грудь: как изменилась предательница Анна Асти после пластики и "уколов красоты"

Певицу на старых фото просто не узнать

Известная певица Анна Асти (настоящая фамилия Дзюба), которая получила российский паспорт и не поддержала Украину после вторжения РФ, стала весьма успешной артисткой в России. Девушка, которая родом из Черкасс, активно строит карьеру в российском шоу-бизнесе, и не менее активно меняет свою внешность.

"Телеграф" расскажет, какие косметические процедуры и пластические операции сделала предательница Анна Асти за последние несколько лет.

Анна Асти — пластика и "уколы красоты"

Певица Анна Асти в последние годы получила широкую популярность в России. Девушка начинала карьеру в Украине, она с 2010 года была участницей дуэта Artik & Asti. Однако в конце 2021 года Дзюба покинула коллектив и начала строить сольную карьеру в российском шоу-бизнесе.

Анна Асти достигла невероятных успехов на российской сцене и стала очень популярной. Параллельно с карьерой певица строила и свою новую внешность. Как признавалась артистка в своих интервью, она с 16 лет мечтала увеличить грудь, и в конце-концов сделала это, когда заработала достаточно денег на операцию.

Однако маммопластика — не единственное вмешательство во внешность, которое сделала Анна Асти. Певица призналась, что меняла свои формы с помощью перекачивания жира. Ей пришлось набрать 6 кг веса, а потом жир из разных участков тела ей перекачивали в область бедер, чтобы создать плавный переход между талией и ягодицами. При этом певица заявляет, что не ставила импланты в ягодицы.

Со стремительным развитием карьеры изменилось и лицо Аны Дзюбы. Девушка увлекается "уколами красоты", а форму носа изменила с помощью уколов филлеров. Кроме того девушка сменила цвет волос — из брюнетки она стала длинноволосой блондинкой с прямыми прядями.

Изменения во внешности Анны Асти хорошо отслеживаются от более ранних до свежих фото. На некоторых снимках певица совершенно на себя не похожа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России слили секс-фото певицы-запроданки Анны Асти. Она делала эти снимки для мужа.