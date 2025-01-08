Накачала жир у стегна і зробила груди: як змінилася зрадниця Анна Асті після пластики та "уколів краси"

Співачку на старих фото просто не впізнати

Відома співачка Анна Асті (справжнє прізвище Дзюба), яка отримала російський паспорт і не підтримала Україну після вторгнення РФ, стала успішною артисткою в Росії. Дівчина, яка родом із Черкас, активно будує кар’єру в російському шоу-бізнесі, і не менш активно змінює свою зовнішність.

"Телеграф" розповість, які косметичні процедури та пластичні операції зробила зрадниця Анна Асті за останні кілька років.

Анна Асті — пластика та "уколи краси"

Співачка Анна Асті останніми роками набула широкої популярності в Росії. Дівчина розпочинала кар'єру в Україні, вона з 2010 року була учасницею дуету Artik & Asti. Однак наприкінці 2021 року Дзюба покинула колектив і почала будувати сольну кар'єру у російському шоу-бізнесі.

Анна Асті досягла неймовірних успіхів на російській сцені та стала дуже популярною. Паралельно з кар’єрою співачка будувала свою нову зовнішність. Як зізнавалася артистка у своїх інтерв’ю, вона з 16 років мріяла збільшити груди, і зрештою зробила це, коли заробила достатньо грошей на операцію.

Проте мамопластика — не єдине втручання у зовнішність, яке зробила Анна Асті. Співачка зізналася, що змінювала свої форми за допомогою перекачування жиру. Їй довелося набрати 6 кг ваги, а потім жир із різних ділянок тіла їй перекачували в область стегон, щоб створити плавний перехід між талією та сідницями. При цьому співачка заявляє, що не ставила імпланти у сідниці.

З стрімким розвитком кар’єри змінилося й обличчя Анни Дзюби. Дівчина захоплюється "уколами краси", а форму носа змінила за допомогою уколів філерів. Крім того, дівчина змінила колір волосся — з брюнетки вона стала довговолосою білявкою з прямими пасмами.

Зміни у зовнішності Анни Асті добре відстежуються від ранніх до свіжих фото. На деяких знімках співачка зовсім на себе не схожа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Росії злили секс-фото співачки-запроданки Анни Асті. Вона робила ці знімки для чоловіка.