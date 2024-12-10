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До зливу секс-фото та популярності: як виглядала Анна Асті на початку сольної кар’єри в Росії

Автор
Галина Струс
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Анна Асті на початку кар’єри виглядала зовсім інакше
Анна Асті на початку кар’єри виглядала зовсім інакше. Фото Колаж "Телеграф"

Співачка стала жертвою шахраїв — її секс-фото злили у мережу

Співачка українського походження Анна Асті, яка обрала будувати кар’єру у російському шоу-бізнесі під час війни в Україні, нещодавно стала жертвою шантажистів. Телефон артистки зламали, її півроку шантажували, а днями секс-фото дівчини злили у мережу. І на цих фото Анна виглядає дуже непогано, але так було не завжди.

"Телеграф" розповість, як виглядала зрадниця Анна Асті до схуднення та сольної кар’єри в Росії.

Анна Асті
Так Анна Асті виглядає зараз
Анна Асті секс-фото
Так Анна Асті виглядає на злитих секс-фото

Анна Асті — кар’єра в дуеті та фото до схуднення

Анна Асті (Дзюба) народилася 24 червня 1990 року у Черкасах, зараз їй 34 роки і вона успішно будує кар’єру в Росії. Свої перші кроки у шоу-бізнесі Анна розпочинала у Києві. Саме там у 2010 році з’явився дует Artik & Asti, у якому співачка виступала разом із продюсером Артемом Умріхіним.

Анна Асті
А так вона виглядала раніше
Анна Асті
Анна Асті до сольної кар’єри

Тоді Анна Асті виглядала трохи інакше, ніж зараз у розквіті своєї російської сольної кар’єри. Артистка помітно схудла і, судячи з фото, активно користується послугами косметологів, і навіть пластичних хірургів.

Анна Асті до і після

У 2013 році гурт Artik & Asti випустив дебютний альбом і переїхав з Києва до Москви. Так розпочалася кар'єра Анни Дзюби у російському шоу-бізнесі.

Анна Асті фото
Асті до схуднення

Сольну кар’єру в Москві співачка розпочала у 2021 року — вона пішла з Artik & Asti і почала виступати під сценічним ім’ям ANNA ASTI. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анна вирішила мовчати про війну і надалі будувати кар’єру у російському шоу-бізнесі. А у жовтні 2023 року стало відомо, що співачка отримала російське громадянство.

Анна Асті фото
Анна Асті фото

Раніше "Телеграф" розповідав, що зрадниця Анна Асті розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям. Співачці зробили операцію.

Теги:
#Скандал #Анна Асті #секс-фото