До зливу секс-фото та популярності: як виглядала Анна Асті на початку сольної кар’єри в Росії

Співачка стала жертвою шахраїв — її секс-фото злили у мережу

Співачка українського походження Анна Асті, яка обрала будувати кар’єру у російському шоу-бізнесі під час війни в Україні, нещодавно стала жертвою шантажистів. Телефон артистки зламали, її півроку шантажували, а днями секс-фото дівчини злили у мережу. І на цих фото Анна виглядає дуже непогано, але так було не завжди.

"Телеграф" розповість, як виглядала зрадниця Анна Асті до схуднення та сольної кар’єри в Росії.

Так Анна Асті виглядає зараз

Так Анна Асті виглядає на злитих секс-фото

Анна Асті — кар’єра в дуеті та фото до схуднення

Анна Асті (Дзюба) народилася 24 червня 1990 року у Черкасах, зараз їй 34 роки і вона успішно будує кар’єру в Росії. Свої перші кроки у шоу-бізнесі Анна розпочинала у Києві. Саме там у 2010 році з’явився дует Artik & Asti, у якому співачка виступала разом із продюсером Артемом Умріхіним.

А так вона виглядала раніше

Анна Асті до сольної кар’єри

Тоді Анна Асті виглядала трохи інакше, ніж зараз у розквіті своєї російської сольної кар’єри. Артистка помітно схудла і, судячи з фото, активно користується послугами косметологів, і навіть пластичних хірургів.

У 2013 році гурт Artik & Asti випустив дебютний альбом і переїхав з Києва до Москви. Так розпочалася кар'єра Анни Дзюби у російському шоу-бізнесі.

Сольну кар’єру в Москві співачка розпочала у 2021 року — вона пішла з Artik & Asti і почала виступати під сценічним ім’ям ANNA ASTI. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анна вирішила мовчати про війну і надалі будувати кар’єру у російському шоу-бізнесі. А у жовтні 2023 року стало відомо, що співачка отримала російське громадянство.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зрадниця Анна Асті розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям. Співачці зробили операцію.