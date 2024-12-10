До слива секс-фото и популярности: как выглядела Анна Асти в начале сольной карьеры в России

Певица стала жертвой мошенников — ее секс-фото слили в сеть

Певица украинского происхождения Анна Асти, которая выбрала строить карьеру в российском шоу-бизнесе во время войны в Украине, недавно стала жертвой шантажистов. Телефон артистки взломали, ее полгода шантажировали, а на днях секс-фото девушки слили в сеть. И на этих фото Анна выглядит очень даже неплохо, но так было не всегда.

"Телеграф" расскажет, как выглядела предательница Анна Асти до похудения и сольной карьеры в России.

Так Анна Асти выглядит сейчас

Так Анна Асти выглядит на слитых секс-фото

Анна Асти — карьера в дуэте и фото до похудения

Анна Асти (Дзюба) родилась 24 июня 1990 года в Черкассах, сейчас ей 34 года и она успешно строит карьеру в России. Свои первые шаги в шоу-бизнесе Анна начинала в Киеве. Именно там в 2010 году появился дуэт Artik & Asti, в котором певица выступала вместе с продюсером Артемом Умрихиным.

А так она выглядела раньше

Анна Асти до сольной карьеры

В то время Анна Асти выглядела немного иначе, чем сейчас в расцвете своей российской сольной карьеры. Артистка заметно похудела и судя по фото, активно пользуется услугами косметологов, и даже пластических хирургов.

В 2013 году группа Artik & Asti выпустила дебютный альбом и переехала из Киева в Москву. Так началась карьера Анны Дзюбы в российском шоу-бизнесе.

Сольную карьеру в Москве певица начала в 2021 году — она ушла из Artik & Asti и стала выступать под сценическим именем ANNA ASTI. После полномасштабного вторжения России в Украину Анна решила молчать о войне и дальше строить карьеру в российском шоу-бизнесе. А в октябре 2023 года стало известно, что певица получила российское гражданство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предательница Анна Асти рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Певице сделали операцию.