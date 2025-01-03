The Hardkiss скасували концерт на Олімпійському: яка причина і що буде з квитками

Концерт рок-гурту кілька разів переносився на інші дати, а тепер взагалі повідомили про його скасування

Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна офіційно заявила, що ювілейний концерт колективу на НСК "Олімпійський" скасовується. Вона пообіцяла шанувальникам повернути усі гроші за продані квитки на це шоу. Однак у мережі ця новина наробила багато шуму з різних причин.

"Телеграф" розібрався, чим ще окрім самого скасування концерту на Олімпійському, незадоволені шанувальники The Hardkiss.

Чому скасували концерт The Hardkiss

Слід зазначити, що спочатку масштабний концерт рок-гурту The Hardkiss був призначений на 2021 рік. Однак через ковідні карантинні обмеження дату концерту перенесли — на 29 травня 2021 року. Та й у травні шоу не відбулося, концерт знову перенесли. А потім 2022 року розпочалася повномасштабна війна в Україні, і ця обставина також відсунула дату концерту на Олімпійському.

Нова дата, в яку мав відбутися концерт, — 18 червня 2025 року, і шанувальники з нетерпінням чекали на цю подію. Хоча, як зізналася Юлія Саніна, частину квитків все ж таки повернули. Однак тепер співачка заявила, що гурт змушений повністю скасувати концерт і на це є низка причин.

"Ми змушені були ухвалити це рішення з низки причин: продовження військового стану, не функціонування стадіону, втрата актуальності події, а також гастрольна пауза самого гурту", — заявила Юлія Саніна та вибачилася перед шанувальниками.

За словами співачки, українці зможуть повернути гроші за квитки і зробити це можна через квиткових операторів.

Реакція та невдоволення шанувальників

Новина про скасування концерту The Hardkiss викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Частина шанувальників палко підтримали Юлію Саніну та колектив, вони поставилися з розумінням до цієї ситуації, а деякі вирішили взагалі не повертати квитки та залишити їх собі на згадку.

Проте знайшлися й незадоволені, які почали будувати домисли на тему, чому ж насправді концерт в Україні скасували, тоді як за кордоном виступи продовжувалися. Деякі користувачі почали звинувачувати The Hardkiss у тому, що його учасники-чоловіки відсиджуються за кордоном під час війни. До речі, Юлія Саніна на ці звинувачення у коментарях відповіла — мовляв, у 2025 році The Hardkiss не планують взагалі жодних виступів — ні за кордоном, ні в Україні.

Тим часом, блогер і музичний оглядач Роман Бутурлакін звернув увагу на ще один нюанс — вартість квитків за 4 роки переносів концерту сильно нівелювалася. Блогер купив квиток у перші хвилини старту продажу за 490 гривень, і тепер скаржиться, що за ці гроші, якщо їх повернути, вже не купиш квиток на концерт когось із нових артистів.

"Сподіваюся, повернуть грошима. Хоч 4 кави вип’ю", — іронізує блогер.

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