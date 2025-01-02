Виступає для окупантів і тримає пивнухи: де зараз Олександр Розенбаум і що говорить про війну в Україні

73-річний артист продовжує виступати та займається бізнесом

Олександр Розенбаум — відомий радянський та російський виконавець, композитор, поет та актор. У свої 73 роки артист продовжує виступати, а також займається бізнесом. Із самого початку він підтримав путінську агресію проти України і тепер навіть виступає для поранених окупантів у шпиталях.

"Телеграф" розповість, де зараз Олександр Розенбаум, чим він займається та що говорить про війну в Україні.

Олександр Розенбаум — що про нього відомо

Олександр Розенбаум — радянський та російський співак, корінний петербуржець та лікар за освітою, виходець із єврейської родини. Свою творчу кар'єру він розпочинав у 1980 році, коли залишив медицину та присвятив себе музиці. А перша популярність до нього прийшла з "одеським циклом" пісень. Найбільшу славу артисту принесла поїздка до Афганістану, де він виступав із концертами для солдатів.

У 1996 році Розенбаум отримав свій перший "Золотий Грамофон" за пісню "Ау". Також він був відзначений різними нагородами за композиції "Мы живы", "Глухари", "Казачья". Виконавець має звання народного артиста Росії, також він був депутатом одного із скликань російської Держдуми. Зараз він продовжує творчу діяльність та розвиває свій бізнес – має мережу пивнух у Санкт-Петербурзі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр Розенбаум підтримав путінську агресію та публічно говорив пропагандистські наративи про "боротьбу з нацизмом" в Україні. Більш того, артист навіть виступає для поранених російських окупантів у шпиталях.

"Для мене Україна — не іноземна держава, а частина батьківщини. І Росія — мій дім. Тому те, що відбувається сьогодні, — це колосальна людська трагедія. Я розумію причини. Я все спостерігаю з Біловезької Пущі. Не маленький хлопчик. І все бачу ", — сказав Розенбаум в одному зі своїх інтерв’ю.

Також виконавець-путініст висловився про президента України Володимира Зеленського. За словами Розенбаума, Зеленський його як єврея особисто зрадив. "Ти, братику, зовсім щось поплутав рамси вже!" — сказав Розенбаум в інтерв’ю Собчак, звертаючись до Зеленського.

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