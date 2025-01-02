Выступает для оккупантов и держит пивнушки: где сейчас Александр Розенбаум и что говорит о войне в Украине

73-летний артист продолжает выступать и занимается бизнесом

Александр Розенбаум — известный советский и российский исполнитель, композитор, поэт и актер. В свои 73 года артист продолжает выступать, а также занимается бизнесом. С самого начала он поддержал путинскую агрессию против Украины и теперь даже выступает для раненных оккупантов в госпиталях.

"Телеграф" расскажет, где сейчас Александр Розенбаум, чем он занимается и что говорит о войне в Украине.

Александр Розенбаум — что о нем известно

Александр Розенбаум — советский и российский певец, коренной петербуржец и врач по образованию, выходец из еврейской семьи. Свою творческую карьеру он начинал в 1980 году, когда оставил медицину и посвятил себя музыке. А первая известность к нему пришла с "одесским циклом" песен. Наибольшую славу артисту принесла поездка в Афганистан, где он выступал с концертами для солдат.

В 1996 году Розенбаум получил свой первый "Золотой Граммофон" за песню "Ау". Также он был отмечен разными наградами за композиции "Мы живы", "Глухари", "Казачья". Исполнитель имеет звание народного артиста России, также он был депутатом одного из созывов российской Госдумы. Сейчас он продолжает творческую деятельность и развивает свой бизнес — имеет сеть пивнух в Санкт-Петербурге.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Александр Розенбаум поддержал путинскую агрессию и публично говорил пропагандистские нарративы о "борьбе с нацизмом" в Украине. Более того, артист даже выступает для раненых российских оккупантов в госпиталях.

"Для меня Украина — не иностранное государство, а часть родины. И Россия — мой дом. Поэтому то, что происходит сегодня, — это колоссальная человеческая трагедия. Я понимаю причины. Я все наблюдаю с Беловежской Пущи. Не маленький мальчик. И все вижу", — сказал Розенбаум в одном из своих интервью.

Также исполнитель-путинист высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. По словам Розенбаума, Зеленский его как еврея лично предал. "Ты, братан, совсем что-то попутал рамсы уже!" — сказал Розенбаум в интервью Собчак, обращаясь к Зеленскому.

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