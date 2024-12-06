Не верил в "братские" народы и жаловался на Зеленского: что говорит о войне секс-символ российского кино Гуськов

Актер продолжает заниматься творческой деятельностью

Многие российские знаменитости связаны с Украиной, например, братья Торсуевы, сыгравшие в фильме "Приключения Электроника" называли нашу страну "частью своей родины", а актер Алексей Гуськов долгое время проживал в Киеве. Однако он вошел в число тех, кто поддержал путинскую агрессию.

"Телеграф" решил выяснить, что секс-символ российского кино говорит о войне в Украине и как изменился. Мы узнали некоторые факты.

Как Алексей Гуськов стал известным и где сейчас

Актер родился в 1958 году в польском городе Бжеге, а когда Алексею было 6 лет, его отца-летчика перевели в Киев. Вскоре отец актера трагически погиб и его воспитанием занималась мама. Гуськов провел юные годы в Украине, а образование получал в Москве, освоив профессию актера.

Всероссийскую популярность принесла ему роль в киноленте "Волкодав". Алексей стали приглашать в разные проекты, поэтому он быстро завоевал славу секс-символа. Его фильмография начитывает около 100 фильмов, среди которых "Турецкий гамбит", "Белая гвардия", "Так сложились звезды", "Мастер и Маргарита".

Фильмография Гуськова начитывает около 100 фильмов

Сейчас Алексей Гуськов вместе со своей второй супругой Лидией Вележевой, которая родом из Киева, живут в Российской Федерации. Они познакомились в Москве, хотя до этого жили в Киеве на соседних улицах. Актер продолжает сниматься в кино, в 2024 году с его участием вышло несколько фильмов.

Алексей Гуськов вместе с женой Лидией Вележевой

Что Алексей Гуськов говорил об Украине и войне

Еще в 2014 году актер определился со своей позицией и поддержал аннексию Крымского полуострова. Алексей заявил, что при Украине "это место превратилось в помойку".

Актер неоднократно посещал оккупированный Крым и участвовал в пропагандистких мероприятиях, поэтому его внесли в базу сайте "Миротворец". Такое решение возмутило артиста, который до этого заявлял, что не любит украинскую власть и что Киев никогда не имел исторической ценности. Он не считал украинцев и россиян "братскими" народами.

Алексей Гуськов поддерживает войну против Украины

Алексей рассказывал, что когда Владимир Зеленский стал президентом он лично с ним говорил и просил закрыть "Миротворец". У актера в Украине могила отца, которую из-за запрета на въезд он не может посещать. Гуськов заявил, что якобы Зеленский сказал ему, что сайт закроют, но "обманул", поскольку сайт убрали всего на месяц, а потом снова восстановили.

В начале полномасштабного вторжения секс-символ российского кино поддержал путинскую агрессию. В апреле 2022 года Алексей Гуськов навестил российских солдат, заявив, что верит в победу России и гордится оккупантами. Также он заявил, что к "СВО" ситуация в Украине вела 10 лет.

Алексей Гуськов заявил, что Зеленский его "обманул"

"Телеграф" писал ранее, что говорил о войне путинист Машков. В Украине его приговорили к 10 годам заключения.