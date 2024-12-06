Не вірив у "братські" народи та скаржився на Зеленського: що говорить про війну секс-символ російського кіно Гуськов

Актор продовжує займатися творчою діяльністю

Багато російських знаменитостей пов’язані з Україною, наприклад, брати Торсуєви, які зіграли у фільмі "Пригоди Електроніка" називали нашу країну "частиною своєї батьківщини", а актор Олексій Гуськов тривалий час проживав у Києві. Однак він увійшов до числа тих, хто підтримав путінську агресію.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що секс-символ російського кіно говорить про війну в Україні та як змінився. Ми дізналися деякі факти.

Як Олексій Гуськов став відомим і де зараз

Актор народився 1958 року в польському місті Бжезі, а коли Олексію було 6 років, його батька-льотчика перевели до Києва. Незабаром батько актора трагічно загинув та його вихованням займалася мама. Гуськов провів юні роки в Україні, а освіту здобував у Москві, освоївши професію актора.

Всеросійську популярність принесла йому роль кінострічці "Волкодав". Олексія почали запрошувати до різних проєктів, тому він швидко завоював славу секс-символу. Його фільмографія начитує близько 100 фільмів, серед яких "Турецький гамбіт", "Біла гвардія", "Так склалися зорі", "Майстер та Маргарита".

Фільмографія Гуськова налічує близько 100 фільмів

Зараз Олексій Гуськов разом зі своєю другою дружиною Лідією Велєжєвою, яка родом із Києва, живуть у Російській Федерації. Вони познайомилися в Москві, хоча раніше жили в Києві на сусідніх вулицях. Актор продовжує зніматися в кіно, у 2024 році за його участю вийшло кілька фільмів.

Олексій Гуськов разом із дружиною Лідією Вележевою

Що Олексій Гуськов говорив про Україну та війну

Ще у 2014 році актор визначився зі своєю позицією та підтримав анексію Кримського півострова. Олексій заявив, що при Україні "це місце перетворилося на смітник".

Актор неодноразово відвідував окупований Крим та брав участь у пропагандистських заходах, тому його внесли до бази сайту "Миротворець". Таке рішення обурило артиста, який раніше заявляв, що не любить українську владу і що Київ ніколи не мав історичної цінності. Він не вважав українців та росіян "братськими" народами.

Олексій Гуськов підтримує війну проти України

Олексій розповідав, що коли Володимир Зеленський став президентом, він особисто з ним говорив і просив закрити "Миротворець". В актора в Україні могила батька, яку через заборону на в’їзд він не може відвідувати. Гуськов заявив, що нібито Зеленський сказав йому, що сайт закриють, але "обдурив", оскільки сайт прибрали лише на місяць, а потім знову відновили.

На початку повномасштабного вторгнення секс-символ російського кіно підтримав путінську агресію. У квітні 2022 року Олексій Гуськов відвідав російських солдатів, заявивши, що вірить у перемогу Росії та пишається окупантами. Також він заявив, що до "СВО" ситуація в Україні вела 10 років.

Олексій Гуськов заявив, що Зеленський його "обдурив"

"Телеграф" писав раніше, що говорив про війну путініст Машков. В Україні його засудили до 10 років ув’язнення.