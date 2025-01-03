The Hardkiss отменили концерт на Олимпийском: какая причина и что будет с билетами

Концерт рок-группы несколько раз переносился на другие даты, а теперь вообще сообщили о его отмене

Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина официально заявила, что юбилейный концерт коллектива на НСК "Олимпийский" отменяется. Она пообещала поклонникам вернуть все деньги за проданные билеты на это шоу. Однако, в сети эта новость наделала много шума по разным причинам.

"Телеграф" разобрался, чем еще кроме самой отмены концерта на Олимпийском, недовольны поклонники The Hardkiss.

Почему отменили концерт The Hardkiss

Стоит отметить, что изначально масштабный концерт рок-группы The Hardkiss был назначен на 2021 год. Однако из-за ковидных карантинных ограничений дату концерта перенесли — на 29 мая 2021 года. Но и в мае шоу не состоялось, концерт снова перенесли. А потом в 2022 году началась полномасштабная война в Украине, и это обстоятельство также отодвинуло дату концерта на Олимпийском.

Новая дата, в которую должен был состояться концерт — 18 июня 2025 года, и поклонники с нетерпением ждали этого события. Хотя, как призналась Юлия Санина, часть билетов все же вернули. Однако теперь певица заявила, что группа вынуждена полностью отменить концерт и на это есть ряд причин.

"Мы вынуждены были принять это решение по ряду причин: продолжение военного положения, не функционирование стадиона, потеря актуальности события, а также гастрольная пауза самой группы", — заявила Юлия Санина и извинилась перед поклонниками.

По словам певицы, украинцы смогут вернуть деньги за билеты и сделать это можно через билетный операторов.

Реакция и недовольство поклонников

Новость об отмене концерта The Hardkiss вызвала бурную реакцию в соцсетях. Часть поклонников горячо поддержали Юлию Санину и коллектив, они отнеслись с пониманием к этой ситуации, а некоторые решили вообще не возвращать билеты и оставить их себе на память.

Однако, нашлись и недовольные, которые начали строить домыслы на тему, почему же на самом деле концерт в Украине отменили, тогда как за границей выступления продолжаются. Некоторые пользователи начали обвинять группу в том, что ее участники-мужчины отсиживаются за границей во время войны. К слову, Юлия Санина на эти обвинения в комментариях ответила — мол в 2025 году The Hardkiss не планируют вообще никаких выступлений — ни за границей, ни в Украине.

Тем временем блогер и музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин обратил внимание на еще один нюанс — стоимость билетов за 4 года переносов концерта сильно нивелировалась. Блогер купил билет в первые минуты старта продаж за 490 гривен, и теперь жалуется, что за эти деньги, если их вернуть, уже не купишь билет на концерт кого-то из новых артистов.

"Надеюсь, вернут деньгами. Хоть 4 кофе выпью", — иронизирует блогер.

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