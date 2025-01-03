Митрополит ПЦУ поделился фото с Пугачевой: она была у него на исповеди 16 лет назад

Алла Пугачева побывала в Киево-Печерской Лавре в 2009 году

Митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко опубликовал в своем Facebook совместное фото с российской и советской певицей Аллой Пугачевой. Известно, что примадонна была в Киево-Печерской Лавре в 2009 году и исповедалась митрополиту Александру во время посещения монастыря.

На фотографии Александр Драбинко и Алла Пугачева запечатлены на улице, видимо во время прогулки по территории Киево-Печерской Лавры. Певица одета в черный наряд с такой же черной шляпой на голове. Известно, что именно митрополиту Александру исповедалась примадонна, будучи в Лавре, а также приняла от него архипастырское благословение.

Этот визит в святыню Аллы Пугачевой состоялся 25 апреля 2009 года. Тогда артистка была с концертом в Киеве в рамках своего прощального гастрольного тура "Сны о любви". К слову, во время своего визита в Лавру Алла Борисовна встретилась с на тот момент Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром.

Отметим, что с начала полномасштабной войны в Украине Алла Пугачева выехала из России вместе с мужем Максимом Галкиным и их двумя детьми. Певица не очень публично, но все же поддерживает Украину. Также она поддерживает своего мужа Максима Галкина, который открыто говорит о путинской агрессии в Украине и поддерживает украинский народ.

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