Галкин показал их с Пугачевой детей, сидящих в бомбоубежище в Израиле во время обстрела (фото)

Максим Галкин и Алла Пугачева не хотят покидать Израиль даже во время боевых действий

Известный российский шоумен и комик Максим Галкин, который вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми выехали в Израиль после полномасштабного вторжения рф в Украину, оказались в опасности. Артист, вышел на связь и на видео сообщил, что они с Пугачевой приняли решение оставаться в Израиле. Свое видео, как уточнил комик, он записал не для тех неадекватных россиян, которые атаковали их с Аллой Борисовной аккаунты в соцсетях, а для истинных поклонников.

Теперь же Максим Галкин показал, как они с детьми во время сирены прячутся в бомбоубежище. В своих instagram-сторис Галкин опубликовал фото, на котором можно увидеть 10-летний близнецов Гарри и Лизу. Дети спокойно и с улыбками на лицах сидят на диване в уютном укрытии во время обстрела.

"Обстрел, сидим в бомбоубежище", — подписал сторис Максим Галкин.

По словам Галкина, они с Пугачевой имеют европейские паспорта и могут переселяться в любую из стран Евросоюза, однако, несмотря ни на что решили остаться в Израиле. Более того, Галкин заявил, что он еврей по маме и отлично себя чувствует в Израиле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, Максим Галкин впервые записал видео из Израиля и ответил, пойдет ли на фронт. Артист четко объяснил, в чем отличие российского и израильского патриотизма.