Галкін показав їх із Пугачовою дітей, які сидять у бомбосховищі в Ізраїлі під час обстрілу (фото)

Максим Галкін та Алла Пугачова не хочуть залишати Ізраїль навіть під час бойових дій

Відомий російський шоумен і комік Максим Галкін, який разом із дружиною Аллою Пугачовою та двома дітьми виїхали до Ізраїлю після повномасштабного вторгнення росії в Україну, опинилися в небезпеці. Артист вийшов на зв’язок і на відео повідомив, що вони з Пугачовою вирішили залишатися в Ізраїлі. Своє відео, як уточнив комік, він записав не для тих неадекватних росіян, які атакували їх з Аллою Борисівною акаунти в соцмережах, а для справжніх шанувальників.

Тепер же Максим Галкін показав, як вони з дітьми під час сирени ховаються у бомбосховищі. У своїх instagram-сторіс Галкін опублікував фото, на якому можна побачити 10-річних близнюків Гаррі та Лізу. Діти спокійно та з усмішками на обличчях сидять на дивані у затишному укритті під час обстрілу.

"Обстріл, сидимо у бомбосховищі", — підписав сторіс Максим Галкін.

За словами Галкіна, вони з Пугачовою мають європейські паспорти і можуть переселятися до будь-якої країни Євросоюзу, проте, незважаючи ні на що вирішили залишитися в Ізраїлі. Більше того, Галкін заявив, що він єврей по мамі і чудово почувається в Ізраїлі.

Раніше "Телеграф" розповідав, Максим Галкін вперше записав відео з Ізраїлю та відповів, чи піде на фронт. Артист чітко пояснив, у чому відмінність російського та ізраїльського патріотизму.