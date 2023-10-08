Акаунти Галкіна і Пугачової атакували неадекватні росіяни: радіють війні в Ізраїлі (фото)

У словах "простих росіян" немає жодної краплі співчуття до постраждалих від атак ХАМАС

На офіційні сторінки російських артистів, які свого часу публічно підтримали Україну, висловилися проти агресивної політики президента рф володимира путіна і полетіли з росії, тому що не захотіли жити в країні-агресорці, ллється багато глузливих коментарів від тих "простих росіян", до яких досі європейці намагаються ставитися з толерантністю.

Так, після вчорашньої атаки терористів із Сектору Газа на Ізраїль, у якому проживають Максим Галкін та Алла Пугачова з маленькими дітьми, Андрій Макаревич із дружиною Ейнат Кляйн, на зірок у мережі посипався хейт. Росіяни радіють обстрілу та насильству над ізраїльтянами.

"Сьогодні о 6:30 ми прокинулися від сирен… Важкий час для Ізраїлю. Співчуття загиблим та їхнім сім’ям! Молимося за тих, хто опинився в заручниках. Ізраїль переможе!", — написав Максим Галкін в Інстаграмі, закривши доступ до коментарів до останнього посту, оскільки попередні повідомлення гумориста так і кишать огидними глузуваннями жителів рф. Те саме відбувається і на сторінці Алли Борисівни:

"Що Максимку, куди цього разу побіжиш? В Ізраїлі мобілізація, а ти як громадянин цієї країни підходиш під цю справу"

"Куди зараз побіжиш на заробітки? Сподіваюся не в Росію"

"Як справи в Ізраїлі? Все тихо, мирно"

"Галкін, чекаємо фото в броніку та автоматом !!! Ви справжній громадянин Ізраїлю!!"

"А де пости "ні війні"? Чи цього разу без них, раз за них не заплатили по пів євро, як минулого разу?"

Раніше ми писали, що дружина Віктора Павлика Катерина повідомила свою сестру, яка живе в Ізраїлі. Блогерша схвилювала своєю розповіддю.