"Новини жах": молода дружина Віктора Павліка повідомила про сестру в Ізраїлі (фото)

Блогерка дуже хвилюється за родичку та своїх племінників

Українська блогерка Катерина Павлік, яка є дружиною Народного артиста України Віктора Павліка, схвилювала своєю розповіддю про рідну сестру, яка довгий час проживає в Ізраїлі. В суботу, 7 жовтня, в країні пролунали вибухи – вранці на ізраїльтян напали терористи із сектору Газа.

29-річна дівчина відповіла на питання своїх підписників в Інстаграм, чи знаходиться в безпеці її родичка та племінники. З самого ранку Павлік не могла зв'язатися з сестрою через шабат (у єврейському календарі — 7 день тижня, у який потрібно утримуватись від роботи). Тільки після заходу сонця блогерка зателефонувала рідним.

"Катюша, як там ваші рідні в Ізраїлі? Новини жах", — написали шанувальники Павлік. Декілька годин тому Катерина заспокоїла фолловерів, що з її сестрою все добре.

"З сестрою на зв'язку. В них все добре. Мама їй розповідає новини, тому що сестра ще не все знає через шабат", — відписала дружина Віктора Павліка.

Також стало відомо, що увечері терористи знову запустили ракети по містах Ізраїлю. Ольга (так звати сестру Катерини Павлік) розповіла у сторіс соцмережі, що вона з дітьми і чоловіком наразі перебувають у підвалі.

Сестра Катерини Павлік - Ольга

Нагадаємо, що у відповідь на атаку прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна вступила в активну фазу війни, а в армію почався активний заклик резервістів. Наразі війська Ізраїлю увійшли до всіх раніше захоплених районів і продовжують їх зачистку від терористів.