Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про реальний стан справ в ізраїльській армії

З 2014, а особливо з 2022 року я регулярно чув від різного роду шалопаїв про те, наскільки класна ізраїльська армія і як багато нам потрібно в них "повчитися". Особливо мене розчулювали "експерти" з милозвучними іменами та прізвищами, які користуються в нашому інформаційному просторі, невиправдано, авторитетом і дозволяють собі в гордовитій формі повчати командування ЗСУ.

Своєю чергою, за всієї поваги до колишніх здобутків ізраїльської армії минулого, мені було відомо про її проблеми сучасності. І щоразу коли мені якийсь "розумник" наводив Ізраїль як країну, яка всю свою історію воює ефективно, я ставив у відповідь питання — всю історію воює з ким? З країною з танками, авіацією, флотом, крилатими та балістичними ракетами?

Армія Ізраїлю деградувала давно і загрузла у внутрішніх, не вирішуваних проблемах, корупційного та внутрішньополітичного характеру. І ці проблеми себе явили у всій трагічній "красі" сьогодні.

А тепер уявіть, якби сьогодні Ізраїль атакував не голожо*ий ХАМАС, а Іран. Просто уявіть.

Так, відіб’ються. Але якщо не змінять внутрішню та зовнішню політику, не проведуть жорсткого чищення кадрів — деградація продовжиться.

І так, "експертам" особливий привіт. Прос*ати за 12 годин цілий регіон голожо*им ДРГ на пікапах і мопедах вміти треба.

Джерело: пост Коваленка в Telegram