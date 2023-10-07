Відволікаючий маневр: на Ізраїль може напасти не лише ХАМАС

Основний виклик для Ізраїлю може бути ще попереду

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль може бути лише відволікаючим маневром, а основного удару завдадуть бойовики "Хезболли" з території Лівану.

Про це повідомив офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін у своєму telegram-каналі. Ту ж інформацію оприлюднив блогер та колишній перемовник України у ТКГ Денис Казанський.

"Є висока ймовірність, що вторгнення з сектора Газа — лише відволікаючий маневр і куди більш потужне вторгнення піде з півночі, силами "Хезболли", — написав Левін.

Водночас у мережі поширюють повідомлення від деяких "єгипетських перемовників" про те, що "Хезболла" готова розпочати вторгнення до Ізраїлю, якщо той розпочне наземну операцію у Секторі Гази.

Як відомо, "Хезболла" є радикальною шиїтською партією, яка базується в Лівані. Вона виступає за створення в Лівані ісламської держави на кшталт Ірану і для цього іноді вдається до організації терактів, за що була визнана терористичною організацією у низці країн, включаючи США, Ізраїль, деякі країни Європи, а також Лізі арабських держав.

Говорить про чисельність "Хезболли" складно, проте, за різними оцінками, вона становить від 7 до 30 тисяч осіб.

Ліван на карті

Як повідомлялося раніше, вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС прорвали кордон і напали на населені пункти на півдні Ізраїлю, у відповідь прем’єр країни Біньямін Нетаньяху заявив про те, що країна вступила в активну фазу війни.