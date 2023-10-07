Отвлекающий маневр: на Израиль может напасть не только ХАМАС

Основной вызов для Израиля может быть еще впереди

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль может быть всего лишь отвлекающим маневром, а основной удар нанесут боевики "Хезболлы" с территории Ливана.

Об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в своем telegram-канале. Ту же информацию обнародовал блогер и бывший переговорщик Украины в ТКГ Денис Казанский.

"Есть высокая вероятность, что вторжение из сектора Газа — лишь отвлекающий маневр, и куда более мощное вторжение последует с севера, силами "Хезболлы", — написал Левин.

Вместе с тем в сети распространяют сообщение от неких "египетских переговорщиков" о том, что "Хезболла" готова начать вторжение в Израиль, если тот начнет наземную операцию в Секторе Газы.

Как известно, "Хезболла" является радикальной шиитской партией, которая базируется в Ливане. Она выступает за создание в Ливане исламского государства по типу Ирана и для этого иногда прибегает к организации терактов, за что была признана террористической организацией в ряде стран, включая США, Израиль, некоторые страны Европы, а также Лигой арабских государств.

Говорит о численности "Хезболлы" сложно, однако по разным оценкам, она составляет от 7 до 30 тысяч человек.

Ливан на карте

Как сообщалось ранее, утром 7 октября боевики ХАМАС прорвали границу и напали на населенные пункты на юге Израиля, в ответ на это премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил о том, что страна вступила в активную фазу войны.