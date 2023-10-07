Нетаньяху наконец-то прокомментировал нападение ХАМАСа: с начала атаки прошло 5 часов

Власти Израиля наконец сделали официальное заявление касательно вторжения боевиков ХАМАСа на территорию страны. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль сейчас находится в состоянии войны.

Об этом он сказал в видеообращении к народу Израиля, которое опубликовал в Twitter. Заявление премьер-министра страны прозвучало примерно через пять часов после начала нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа.

"Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Это не операция, не эскалация — это война. И мы победим. Враг заплатит цену, которую он никогда раньше не знал", – сказал он.

Премьер добавил, что дал распоряжение зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов.

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