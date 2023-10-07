Экснардеп Борислав Береза прокомментировал атаку террористов ХАМАСа на Израиль

У Израиля очень сложная ситуация. Начнём с того, что массированный ракетный обстрел был прикрытием для проникновения террористов на территорию Израиля. После оглашения воздушной тревоги, когда военные спустились в укрытие, началось проникновение палестинских террористов. Под землей по туннелям, по земле везде созданы проломы в системе обороны, по воде, под водой и даже на дельтапланах с воздуха произошли проникновения.

Далее начался захват заложников и убийства гражданских. Целью было создание паники и получение возможности, прикрываясь гражданским населением, удерживать здания. Террористы понимают, что это делает невозможным атаку тяжелой техникой или жесткий штурм. В Израиле ценят жизнь каждого гражданина, поэтому это используют террористы для своей безопасности. Отдельно нужно сказать о том, что террористы использовали два момента — это шаббат, а значит в домах много людей, а также израильский протокол, когда начинается ракетный обстрел, все должны прятаться в специально обустроенных комнатах или хранилищах. Это позволило террористам проникнуть в Израиль почти незаметно и выиграть время.

Захват маленькой военной базы, на которой все ушли в хранилище, дал возможность получить террористам форму и оружие израильской армии. Они переоделись и сменили калаши на М-16 и сейчас их трудно отличить от военных. Не известно точное количество террористов на территории Израиля. Также уже известно, что удалось захватить в плен несколько солдат и гражданских и вывезти их в Газу. Это тоже ограничивает возможности военных для большой операции. Террористы из ХАМАСА будут публично казнить израильтян, чтобы остановить такую операцию. Именно поэтому ситуация очень непростая.

Большой ошибкой будет полагать, что в каждой квартире в Израиле есть оружие. Там нет автомата в каждом доме. И пистолета тоже. В Израиле очень тяжело получить оружие. В последние годы стало легче, но разрешение на оружие все еще тяжело получить. Потому и нет массового использования оружия гражданским населением.

За ситуацией внимательно смотрят Иран и Хезболла, готовые подключиться для полномасштабной войны, если будет надежда на успех. Об этой угрозе я писал раньше. Для руководства Ирана и Хезболлы вопрос уничтожения Израиля – это мировоззренческий вопрос и главная цель их существования. Понимая это, можно сделать выводы, что ситуация может перерасти в глобальную войну на Ближнем Востоке.

Вообще эта ситуация показывает, что это самый большой провал служб безопасности Израиля, который привел к человеческим потерям и может иметь еще большие последствия. А простых решений по выходу из ситуации не существует.

Мои соболезнования Израилю и всем, кто пострадал или потерял близких. Держитесь. Вы победите. А терроризм нужно лечить свинцом и огнем.

Источник: сообщение Березы в Facebook