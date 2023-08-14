Украина обеспокоена: посол о слухах насчет того, что Израиль шпионил для россии

Есть ряд факторов, которые стоит пересмотреть

Израиль, несмотря на помощь Украине, может быть причастен к сливу россии секретных данных со встреч "Рамштайн".

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире "Радио Свобода".

Для начала стоит отметить, что ряд СМИ со ссылкой на источники в СНБО сообщили, что Совет нацбезопасности и обороны якобы может ввести санкции в отношении Иерусалима, в частности отменить безвизовый режим и исключить Израиль из группы участников формата "Рамштайн". Все дело в том, что его могут подозревать в использовании тайной информации в собственных целях и риска того, что эти данные могли передаваться в рф.

Так вот, Корнийчук подтвердил, что, действительно, этот вопрос обсуждался как на конференции послов (которая проходила 3 августа в Ужгороде – ред.), так и в кулуарах.

"Я разделяю беспокойство нашего высшего руководства… Это правда. Действительно, есть ряд факторов, которые стоит пересмотреть", — говорит он.

При этом посол отметил, что ни СНБО, ни МИД Украины официально не делали никаких заявлений по данному поводу, а поэтому "я как посол также ничего подтвердить не могу". Однако он также обратил внимание и на то, что данные слухи никто и не опровергал.

Более подробно о ситуации с Израилем вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Большая измена или маленькая ИПСО? Мог ли Израиль шпионить для россии на встречах "Рамштайна".

Ранее мы писали о том, что израильский корабль первым прорвал российскую зерновую блокаду.