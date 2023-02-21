Украина получит от Израиля важнейшее оружие - официальное заявление

Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения, основанные на общих ценностях и взаимных интересах

Израиль готов оказать помощь Украине и передать необходимые ей системы противоракетной обороны. Политики этой страны утверждают, что Израиль должен помогать нам во всех сферах.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Израиля, передает издание JPost.

Президент Украины сегодня провел встречу с израильской парламентской делегацией. На ней присутствовали глава комитета обороны и международной политики Израиля Юлий Эдельштейн, член Кнессета Зеев Элькин, посол Израиля Михаил Бродский, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В ходе встречи политики обсуждали поддержку Украины со стороны Израиля.

"Мы должны помогать Украине во всех сферах, где израильские технологии, в том числе военные, могут помочь защитить гражданское население, его свободу и независимость. В мировой истории бывают моменты, когда нельзя усидеть сразу на двух стульях", — заявили Юлий Эдельштейн и Зеев Элькин.

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе Зеленский публично призывал Израиль предоставить Украине передовую систему David Sling, которая совместно разработана израильской компанией Rafael и американской Raytheon.

Отметим, что на хорошие новости, которые Украину ожидают сегодня, ранее в своем Telegram-канале намекал Андрей Ермак. Он заинтриговал украинцев коротким постом, даже без слов. Но многие сразу поняли, что он мог иметь ввиду.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что израильская делегация приехала в Киев 20 февраля. Также в этот день Киев посетил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.