Україна стурбована: посол про чутки щодо того, що Ізраїль шпигував для росії

Є низка факторів, які варто переглянути

Ізраїль, незважаючи на допомогу Україні, може бути причетний до зливу росії секретних даних із зустрічей "Рамштайн".

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі "Радіо Свобода".

Для початку варто зазначити, що низка ЗМІ з посиланням на джерела в РНБО повідомили, що Рада нацбезпеки та оборони нібито може запровадити санкції щодо Єрусалиму, зокрема скасувати безвізовий режим та виключити Ізраїль із групи учасників формату "Рамштайн". Вся справа в тому, що його можуть підозрювати у використанні таємної інформації у своїх цілях та ризику того, що ці дані могли передаватися до росії.

Так ось, Корнійчук підтвердив, що, справді, це питання обговорювався як на конференції послів (яка проходила 3 серпня в Ужгороді – ред.), так і в кулуарах.

"Я поділяю занепокоєння нашого вищого керівництва... Це правда. Справді, є низка факторів, які варто переглянути", — каже він.

При цьому посол зазначив, що ні РНБО, ні МЗС України офіційно не робили жодних заяв із цього приводу, а тому "я як посол також нічого підтвердити не можу". Однак він також звернув увагу і на те, що ці чутки ніхто і не спростовував.

Детальніше про ситуацію з Ізраїлем ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Велика зрада або маленька ІПСО? Чи міг Ізраїль шпигувати для росії на зустрічах "Рамштайну ".

Раніше ми писали про те, що ізраїльський корабель першим прорвав російську зернову блокаду.