Ізраїльський корабель першим прорвав російську зернову блокаду: подробиці

Судна супроводжує американський літак

Перший корабель входить в українське русло Дунаю після того, як росія обстріляла іноземне судно в порту Рені. Судно вийшло з порту в Ізраїлі, відразу вказавши кінцевий пункт маршруту — Україну.

Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на карти руху судна. Таким чином, корабель проігнорував російські погрози та першим порушив блокаду Чорного моря росіянами.

Так, корабель Ams1 вийшов з Ашдода в ніч на 30 липня і прямим курсом перетнув Чорне море, тим самим наплювавши на вихід росії з "зернової угоди" та блокування акваторії. Це не єдине цивільне судно, яке прямує до України — за ним ідуть ще чотири кораблі Sahin 2, Yilmaz Kaptan, Sealock та Afer. Ці кораблі йдуть йдуть під прапорами Ізраїлю, Греції та Туреччини та Грузії.

Найближчим часом вони мають стати на якірну стоянку на Дунаї або вже стали. Іноземні судна супроводжує американський протичовновий літак P8 Poseidon, який дозаправили прямо у небі Румунії. Також за обстановкою слідкує розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4 та передає інформацію.

Нагадаємо, що 17 липня росія офіційно заявила, що припиняє участь у "зерновій угоді" з Туреччиною та Україною. Влада країни заявила, що відновить свої обов'язки після того, як "домовленості будуть виконані". Пізніше путін назвав умови, за яких росія згодна повернутися до "зернової угоди".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США шукають альтернативні шляхи вивозу українського зерна. Найбільш ефективним способом транспортування зерна є використання морських маршрутів, але через росію з цим є складнощі.